Mueren cinco miembros de una familia, incluidos tres niños, en incendio en un casa en Londres

Cinco miembros de una misma familia, entre ellos tres niños, fallecieron este domingo en un incendio de una casa en un barrio del oeste de Londres sin que por ahora se conozca qué originó el fuego, informó hoy la Policía.

Diez camiones de bomberos y unos 70 efectivos de la Brigada Antiincendios de la capital acudieron en la tarde del domingo a una vivienda situada en el barrio de Hounslow.

La Brigada indicó hoy que mantiene “la mente abierta” en cuanto a la posible causa del incidente, que se está investigando.

Una persona continúa en paradero desconocido y otra abandonó la propiedad antes de que llegaran al lugar los equipos de bomberos. Esta última fue trasladada al hospital si bien sus lesiones no suponen una amenaza para la vida, señaló la Policía Metropolitana (Met).

