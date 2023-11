Fuerzas de Defensa de Israel bombardearon la casa del jefe de Hamás en Gaza (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Fuerza Aérea de Israel atacó la vivienda del dirigente de Hamas, Ismail Haniyeh, la noche del jueves en la Franja de Gaza.

Según el Ejército israelí, el inmueble era utilizado con fines terroristas y como lugar de reuniones de los líderes del grupo.

Difundieron imágenes del bombardeo, que se enmarca en su ofensiva aérea contra el enclave controlado por Hamas.

Previamente, el grupo denunció ataques a otras dos casas de Haniyeh, aunque este fue el primero confirmado por las FDI.

Israel justifica el ataque a la residencia del jefe del movimiento islamista exiliado en Gaza.

El bombardeo refleja la escalada bélica entre ambas partes ante la falta de una solución negociada al conflicto.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.

The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U

— Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023