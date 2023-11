Mariam Habach hizo fuertes declaraciones sobre la participación de Diana Silva en el Miss Universo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La venezolana Diana Silva no logró avanzar en la competencia del Miss Universo 2023, siendo una de las máximas favoritas en esta edición que se realizó en el Salvador, son muchos de comentarios despectivos que han recibido la criolla mientras otros se sienten muy orgullosos por llegar hasta el top 10.

Por Revista Ronda

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Por esta razón, la exreina de belleza Mariam Habach se pronunció a través de su red social X, y comentó que el peinado no fue el adecuado para la gala final, y afirmó que esto fue gran desventaja para que la criolla avanzara al top 5.

“Algo que debo comentar porque si… quien le hizo el “copete” a Diana me la quiso dañar al final, no se quien lo hizo pero no fue la mejor decisión. Ella cómo estaba de estilismo estaba perfecta”, expresó en su red social.

Algo que debo comentar porque si… quien le hizo el “copete” a Diana me la quiso dañar al final, no se quien lo hizo pero no fue la mejor decisión. Ella cómo estaba de estilismo estaba perfecta. — Mariam Habach Santucci (@MariamHabach) November 19, 2023

Leer más en Revista Ronda