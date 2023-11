Venezolana Lisbeli Vera superó el “bullying” para convertirse en joven madre y medallista de oro

Posteado en: Actualidad, Deportes

Cuando la venezolana Lisbeli Vera era una niña el ‘bullying’ que vivió en la escuela por no tener una parte de su brazo izquierdo debido a una causa congénita le forjó el espíritu. Ahora, con 22 años, enfrenta otros retos, acaba de ser madre y se propuso correr en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, donde consiguió un oro.

La para atleta venezolana tiene la cuenta precisa cuando se le pregunta hace cuanto nació su niña Aranxa y dice “hace un año y 24 días”. El próximo lunes regresa a casa y le llevará su medalla de oro en los 200 metros de la categoría T47, que logró con un tiempo de 24.88.

“Mi mamá me contó que rompió un pocillo de la emoción y se cortó un dedo. Dicen que está contenta y cuando me ve en el celular de mi papá o una foto se pone a llamarme. Me parte el alma porque quisiera estar con ella, pero son circunstancias de la vida y por ella estoy aquí”, relató.

Pudo llevarse también una medalla de plata este viernes en los 400 metros pero, aunque llegó segunda, fue descalificada posteriormente. Corrió con un desgarro en el muslo izquierdo y puso todo su esfuerzo, pues en esta prueba fue oro en Lima 2019.

“Pude haber dado más, pero tengo una lesión fuerte grado dos que no me dejó avanzar en los últimos 150 metros, me apretó la pierna. Ahora a trabajar para recuperarme y lograr eso que se quiere en París”, le dijo a la Agencia EFE al terminar la carrera y antes de conocer la descalificación.

Tras la semifinal de su primera prueba, confesaba que quería ganar la medalla “que espera Venezuela de mí”, dijo y que estaba “súper ansiosa por salir a la pista para empezar a correr”.

“He hecho mi primera competencia internacional en el año y me fue súper bien, mejoré mi marca personal con los 24.84 en la semifinal y bueno súper agradecida con Dios por darme de nuevo esta oportunidad”, comentó sobre los 200 metros.

Vera entiende que estos resultados son importantes: “vengo de un proceso de parto y de verdad estoy súper contenta y feliz, ahora a seguir mejorando marcas”, agregó.

La corredora venezolana hizo su debut como velocista a los 16 años y enseguida subió al podio de los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo en 2017, donde se convirtió en una figura prometedora.

Luego vendría la medalla de bronce en el Mundial de Dubái en 2019 y las tres preseas de los parapanamericanos hace cuatro años: el oro de los 400 metros y dos de plata en los 100 y 200 metros.

Su consagración en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con dos oros en los 100 y 200 metros y la plata en 400 metros T47 la convirtieron en una figura relevante del deporte paralímpico.

Para ir a París 2024 todavía le queda un trecho. “Toca buscar la clasificación en el mundial de marzo o abril y darlo todo ahí para conseguirla”, cerro.

EFE