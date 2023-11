WhatsApp incorpora Meta AI, su propia inteligencia artificial: para qué sirve y cómo usarla

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Para no perder terreno en la carrera por el control de la inteligencia artificial, WhatsApp sumará una nueva función llamada Meta AI que es bastante similar a ChatGPT. Con esta herramienta multifuncional los usuarios podrán buscar información, crear stickers y utilizar un calendario para buscar chats por fechas, todo pulsando un solo botón.

Por: Clarín

Durante la presentación, Mark Zuckerberg, bautizó a esta nueva herramienta como Meta AI. Se trata de un asistente conversacional integrado. Va a responder a los mensajes hablando como si fuera una persona y este chatbot ofrecerá respuestas.

El chatbot se encuentra en un estadio temprano de su desarrollo, por lo que, la lista completa de sus funcionalidades todavía no está disponible y seguro, traerá algunas sorpresas escondidas en su código.

Unas semanas atrás, el desarrollador de software y filtrador de noticias sobre Instagram, Alessandro Paluzzi, publicó una captura de pantalla en su cuenta personal de Twitter en la que se veía la interacción con este chatbot.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots ?) to your chats for a more fun and engaging experience ?

?? AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023