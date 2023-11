Representantes rechazan destitución de docentes en escuela de Guárico

Representantes del Grupo Escolar Rafael González Udis en Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante del estado Guárico, rechazaron la destitución de tres docentes por razones injustificadas.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Lisbeth Pérez, una de las maestras afectadas, indicó que la directora del plantel les notificó que habían sido puestas a la orden del Municipio Escolar por impartir clases solo tres veces a la semana, lo cual supuestamente era rechazado por los padres.

“A mí en lo particular me dijo que yo debía trabajar de lunes a viernes y lo estaba haciendo de lunes a miércoles. También me dijo que los representantes se estaban quejando por mi retardo, pero la realidad es otra y cuento con el respaldo de todos ellos”, manifestó Pérez.

Por su parte, Dartiza Castillo, otra de las perjudicadas, exhortó a las autoridades educativas a reunirse con el personal docente y los representantes para llegar a un acuerdo en común.

“Me sentí humillada. Hasta entré en pánico y mis compañeras debieron ayudarme a calmarme”, explicó en declaraciones a medios locales.

Por su parte, Eunice Padrino, quien forma parte del comité de padres y delegados, comunicó que no apoyan el despido de las maestras, razón por la cual exigen que las devuelvan a su lugar de trabajo.

“Se presentó una situación irregular donde ninguno estamos de acuerdo con este atropello, porque no se está tomando en cuenta nuestra opinión. A nosotros en ningún momento nos notificaron que esto iba a pasar, de ser así, tomamos cartas en el asunto y también buscamos soluciones”, apuntó en las afueras de la institución, donde se reunieron un grupo de representantes para protestar por las medidas tomadas en contra de las tres profesoras despedidas.

Directora solo “cumplía órdenes del ministerio”

Por otro lado, la directora Marisela Zamora, afirmó que ella sigue órdenes emanadas por el Ministerio de Educación, el cual indica que el maestro debe trabajar los cinco días de la semana.

“Quisiera aclarar que yo no soy quien despide porque ellos pertenecen al Ministerio de Educación. Este año no hay horario mosaico, sino que el maestro debe trabajar de lunes a viernes. Fueron puestos a la orden del Centro de Recursos por la Calidad Educativa para que sean reubicados cerca de sus viviendas, ya que manifiestan que no pueden dar clases porque están lejos y no ganan para cancelar el pasaje”, expresó Zamora.