Confirman que Benjamín Rausseo será candidato presidencial en 2024

El secretario político de la campaña presidencial de Benjamín Rausseo, Aagustín Berrios confirmó este lunes que el empresario y excomediante será candidato a la presidencia en 2024: “será candidato cuando corresponda, no se ha convocado la elección”.

Por: Noticiero Digital

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, Berrios habló de “la no campaña de Rausseo” y explicó que no está haciendo gira por el país ni en actos políticos porque todavía la presidencial de 2024 no ha sido convocada.

“Benjamín es una figura muy preciada, muy querida y muy conocida. Él tomó la decisión de presentarse como candidato en 2024, cuando se convoque la elección; tiene la determinación absoluta e irreversible de ser candidato cuando corresponda. Todavía no está convocada la elección. Él está estudiando la cancha, diseñando el mensaje, pero no está en campaña porque no hay campaña, no tiene sentido estar en una campaña fuera de tiempo sin tener la fecha de las presidenciales”, dijo a Carlos Peñaloza.

A su juicio, Benjamín tiene la ventaja de que, todo el mundo lo conoce por su personaje de “Er Conde del Guácharo”: “Él mismo es el mensaje, todo el país lo conoce y a través de ese personaje conocen a Benjamín Rausseo que es un tipo formidable, sin odios, sin enemigos, con capacidad de unir, aprender y convocar al país que, es lo que necesitan los venezolanos. Su testimonio de vida es el mensaje, encarna muy bien la aspiración de progreso del venezolano”.

