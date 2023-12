Edgardo Alfonzo se pronunció tras su salida de Tiburones de La Guaira (Comunicado)

Posteado en: Actualidad, Baseball, Deportes

Edgardo Alfonzo se pronunció este sábado sobre su salida como mánager de los Tiburones de La Guaira, tras los últimos resultados.

lapatilla.com

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, revela parte de lo que conversó con la directiva de los escualos. Alfonzo agradeció por la confianza que le dieron en formar parte del cuerpo técnico de la temporada 2022-2023, para tomar las riendas del equipo en el presente curso.

El ahora ex mánager notó que la buena conexión que había entre la gerencia y el staff técnico, había cambiado desde hace unas semanas. Además, mencionó que no le informaron sobre las incorporaciones de jugadores o los cambios realizados terminaba enterándose por redes sociales.

“De unas semanas para acá, persiste una desarticulación en el plan, entre la oficina y el área técnica. No se me informaba las incorporaciones de pitcheo pendiente, los cambios que se realizan en tre los equipos, ni las apreciaciones que yo pudiera tener sobre los nombres presentados en el pasado draft. De todo me iba enterando por las redes sociales… Y era el ‘mánager'”, comentó.

Alfonzo sintió que ya no era parte del proecto y decidió dar un paso al costado, para que el equipo busque el ansiado título.

“Ya no me sentía parte intríseca del proyecto inicial y creía conveniente que la organización designara en lo inmediato un nuevo líder que continúe con el esfuerzo de llevar a la final a este gran grupo de muchachos, que merecen la gloria por fajarse hasta el último out y que no descansarán hasta alzar la copa”, expresó.