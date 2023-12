“No podía caminar”: Jamie Foxx reaparece en público por primera vez tras enfrentar grave problema de salud

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Fue el pasado mes de abril cuando el actor Jamie Foxx, de 55 años, fue hospitalizado de urgencia. Sucedió mientras se encontraba en pleno rodaje de su última película, Back in Action, en la que comparte protagonismo con Cameron Diaz. Los motivos de aquella hospitalización nunca han estado del todo claros. El propio actor, que a las semanas de su ingreso compartió un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales, también fue críptico en cuanto a las razones: “Pasé por algo por lo que pensé que nunca, nunca pasaría”, dijo el intérprete. Y mientras que desmitificó algunos de los rumores que habían propagado estos meses sobre su condición, admitió: “Bajé al infierno y regresé”.

Por El País

La noche de este lunes, Foxx reapareció en público por primera vez desde aquel percance. Ocho meses después, reaparició sobre el escenario de los Critics Choice Association Awards Celebration of Cinema & Television, que este año homenajeaban los logros de los artistas negros, latinos y asiáticos en la industria. Al actor le daban un premio a la vanguardia por su papel en The Burial, un drama legal disponible en Prime Video que ha sido alabado por la crítica como “un regreso en plena forma para Foxx”. Visiblemente emocionado y, por momentos, al borde de las lágrimas, el protagonista de títulos como Django desencadenado o Ray (por la que ganó el Oscar a mejor actor en 2004) fue recibido entre ovaciones y aplausos: “¿Sabéis? Es una locura… pero no podía hacer esto hace seis meses; en realidad no podía caminar”, arrancó diciendo en un discurso que duró en torno a 12 minutos, antes de hacer una pausa debido a la emoción. “Quiero agradecer a todos. He pasado por algo, he pasado por algunas cosas. Y ahora valoro cada minuto”, continuó.

“No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo porque es difícil cuando casi termina… cuando ves el túnel. Vi el túnel, no vi la luz”, expresó el actor. “Tengo un nuevo respeto por la vida. Tengo un nuevo respeto por mi arte. Vi tantas películas y escuché tantas canciones tratando de pasar el tiempo… No renuncies a tu arte, hombre, no te rindas”, agregó.

La última vez que se había dirigido de esa manera fue el pasado mes de julio, cuando compartió un vídeomensaje en su cuenta de Instagram (donde supera los 17 millones de seguidores) tranquilizado a sus fans en redes sociales. “Sé que mucha gente estaba esperando una actualización,” empezó a relatar el actor, cada vez más emocionado. “Pero para ser sincero, no quería que me vierais así, con tubos por todo mi cuerpo, sin saber si iba a sobrevivir”, continuó. Varios amigos, entre ellos actores como Will Smith, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Reese Witherspoon y Cameron Diaz publicaron mensajes en los que expresaron su profunda felicidad al ver que su amigo se había recuperado. Johnson, por ejemplo, escribió: “Voy a darte el abrazo más grande del mundo cuando vuelva a verte”. Al ver a su compañero de reparto de Ali (2001) intentar prevenir las lágrimas, Will Smith, preguntó: “¿Quién está cortando las cebollas? Te quiero, Foxx. Se necesita y se aprecia tu luz ahora mismo”.

