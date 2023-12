¿Miedito? Avión de Putin fue escoltado por cazas rusos durante todo el vuelo a Emiratos Árabes Unidos (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El avión del presidente ruso, Vladímir Putin, fue escoltado por cuatro cazas rusos Su-35C durante el vuelo que le llevó a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según informó hoy el Kremlin.

“Durante el vuelo y hasta el aterrizaje del avión presidencial en Abu Dabi, el jefe de Estado fue escoltado por cuatro cazas de la Fuerza Aérea rusa Su-35 C”, dijo a la prensa Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, según informó la agencia Interfax.

En un gesto con escasos precedentes, ya que el Kremlin no suele informar de estos detalles, Peskov precisó que dichos aviones de combate estaba equipados “con armamento de distinto tipo”.

#BREAKING #Russia Russian Su-35S fighter jets accompanied the Russian President Vladimir Putin's plane during the entire flight to Abu Dhabi, the Ministry of Defense of the Russian Federation announced.

For accompanying the plane, special permits were obtained from the countries… pic.twitter.com/CMj5WmEBmz

— The National Independent (@NationalIndNews) December 6, 2023