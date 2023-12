Comando Sur de EEUU realizará operaciones de vuelo en Guyana este #7Dic

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF), el Comando Sur de los EEUU (USSOUTHCOM) llevará a cabo operaciones de vuelo dentro de Guyana el 7 de diciembre. Este ejercicio se basa en compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, y fortalecer cooperación regional.

Por Embassy Guyana

Además de este ejercicio, el USSOUTHCOM continuará su colaboración con el GDF en las áreas de preparación para desastres, seguridad aérea y marítima y lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

Estados Unidos continuará su compromiso como socio de seguridad confiable de Guyana y promoverá la cooperación y la interoperabilidad regionales.

