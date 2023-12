Autoridades colombianas investigan paradero de 36 venezolanos desaparecidos en la isla de San Andrés

Autoridades de diez organismos nacionales de seguridad de Colombia, junto con representantes del Comité Internacional de Apoyo a Familiares y Amigos de Migrantes Venezolanos Desaparecidos en Colombia, sostuvieron una mesa de trabajo coordinada por la Contraloría General del hermano país, en la que acordaron acciones a seguir en los próximos días a fin de dar con el paradero de 38 migrantes desaparecidos en la isla de San Andrés, de los cuales 36 son venezolanos (17 menores de edad) y dos chinos, además de los cuatro colombianos encargados de la lancha.

Por Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com

“Si a ese tipo ya lo tienen en sus manos, háganlo hablar, que digan qué hizo con nuestros familiares, que digan dónde los metió, porque yo tengo videos de todo lo que mi yerno hizo, desde el momento que lo recogieron en el aeropuerto, hasta el momento que lo montó en la lancha el 21 de octubre”, suplicó Livia Pieruzzini, durante su intervención en la mesa de trabajo, donde también estuvieron presentes otros tres familiares.

Pieruzzini tiene a cuatro de sus familiares desaparecidos: su hija, su nieta, su yerno y un primo, quienes arribaron en una lancha a la isla de San Andrés, el pasado 21 de octubre con el fin de llegar a Nicaragua de manera ilegal, para continuar hasta Estados Unidos, pero lamentablemente desde ese momento perdieron contacto.

“Yo me tengo que acostar a dormir tranquila y esperar, porque para San Andrés nuestros familiares están muertos, para San Andrés nuestros familiares no son seres humanos, y me perdonan de verdad, pero yo tengo un dolor muy grande en mi corazón por todo lo que estoy viviendo. Yo no tengo paz, no tengo vida y mi familia tampoco”, dijo Pieruzzini.

“¿Cómo es posible que en sus narices tenga que pasar todo lo que está pasando? Y no hay ninguna respuesta para ningún familiar. ¿Cómo nos va a decir la Fiscalía? Me va a decir como en una ocasión, ‘señora Livia, me dice el investigador criminal, tenga calma’. ¿Qué madre va a tener calma con una hija desaparecida? ¿Qué madre va a tener calma con una nieta que es todo para mí? ¿Qué madre, díganme, va a tener calma? Que yo no tengo vida”, dijo la señora desesperada a una de las autoridades colombianas.

Igualmente, durante su intervención manifestó que debido a la crisis humanitaria compleja que se padece en Venezuela, varios de sus familiares y amigos se han visto obligados a tomar la ruta del Darién para llegar a Estados Unidos en búsqueda de calidad vida, pero lamentablemente varios han fallecido en la selva.

Acuerdos en el encuentro

En la mesa de trabajo convocada por la Procuraduría General de Colombia, las autoridades presentes acordaron ejercer más acciones de patrullaje. Así como más vigilancia para evitar la salida de lanchas en horas nocturnas cargadas con migrantes, informó Gustavo Azócar, director del Comité Internacional de Apoyo a Familiares y Amigos de Migrantes Venezolanos Desaparecidos en Colombia.

Azócar enfatizó que “todos se comprometieron a trabajar de manera conjunta”, a fin de evitar la salida de lanchas cargadas de migrantes en horas nocturnas.

También señaló que coordinarán con gobiernos vecinos como Nicaragua, Costa Rica, entre otros, con el fin de incorporarlos a la investigación con relación al paradero de los migrantes desaparecidos, en su mayoría venezolanos.

“No se descarta ninguna hipótesis, se maneja el naufragio, el secuestro, el tráfico de migrantes”, explicó Azócar.

Tras el encuentro entre familiares y autoridades colombianas, los parientes que viajaron a Colombia consignaron ante la Fiscalía nuevas evidencias, videos, capturas, audios, que podrían servir como elementos de convicción, incluso, para privar de libertad a algunas personas que pudiesen estar relacionadas con la desaparición de estos venezolanos.

En la reunión también se planteó exhortar a las autoridades venezolanas para que colaboren en esta acción, pues hasta ahora no han ofrecido ayuda a los familiares.

Al final del encuentro, los familiares junto con varias autoridades viajaron en un avión de la Policía Nacional de Colombia, hasta el lugar donde habrían tomado la lancha los migrantes. Allí desplegaron patrullaje a fin de evitar que continúe la salida ilegal de personas por esta zona de Colombia.