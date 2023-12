Cuadrilla de Corpoelec no reparó avería en Maturín porque no le dieron 10 dólares por familia

Aunque parezca insólito, la mañana de este viernes una cuadrilla de Corpoelec estuvo en la calle José María Vargas del sector Brisas de La Floresta en Matirín, para atender una avería en un transformador, pero los trabajadores se fueron luego de que no recibieron los 10 dólares por familia que pedían como “colaboración”.

Por: Corresponsalía lapatilla.com

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Desde hace cuatro días, más de 30 familias del referido lugar no cuentan con una fase de energía, específicamente la de 220v, por lo que habían hecho varios reportes a la Ven-App y fue hoy que acudieron a atender la solicitud.

“El lunes en la tarde un transformador se quemó y muchas familias quedamos sin electricidad en la fase 220v. Hoy vinieron unos trabajadores de Corpoelec, revisaron y como no les dieron los 10 dólares que pedían por familia, se fueron. En mi caso, soy un adulto mayor que no tengo cómo pagar esos 10 dólares, y así como yo, muchos otros. Este problema no es nuevo, tiene más de 15 años y hay muchas casas conectadas a un solo poste”, contó Juan Salamanca, uno de los afectados.

Agregó que debido a esta situación, de noche la calle queda completamente oscura y el plan de iluminación de la alcaldía chavista de Maturín aún no ha llegado a este sector.

Por su parte, Odannys Maita agregó que el problema es de larga data. Hace varios meses atrás perdió una nevera que se le quemó debido a los constantes cortes eléctricos. Actualmente solo cuenta con un congelador para mantener sus alimentos refrigerados.

“No es posible que la gente de Corpoelec no repare el transformador solo porque no les dieron los 10 dólares por familia que estaban pidiendo, pero si uno no tiene, cómo puede hacer”, se preguntó Maita.