El compromiso de los líderes, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

En lo particular en todos estos años, pero en especial en este 2023, ha crecido en mí la esperanza y la convicción de que lograremos concretar el cambio politico en el 2024. Y si de espacios de tiempo me refiero, puedo señalar que desde el pasado lunes la confianza que tengo de que será así se catapultó a un nivel exponencial.

El ejercicio de la política no es fácil en ningún país, pero en Venezuela es en extremo complejo por el sistema de gobierno que tenemos, el cual acabó con la institucionalidad y hace uso de la justicia secuestrada y el terrorismo de Estado para aferrarse al poder. Visto de ese modo, no es nada sencillo enfrentarlo, ni vencerlo, pero lo vamos a hacer.

El pasado lunes me sentí emocionado de veras durante el encuentro presencial de activistas del país (EFA) del sector Gremios de Voluntad Popular, el cual encabezo en mi condición de Coordinador Nacional del sector. Poder escuchar opiniones, propuestas, etc., con profundo conocimiento de la situación actual de Venezuela, así como observar una inquebrantable fuerza para no ceder en la lucha que tienen nuestros líderes regionales de nuestra organización naranja en VP-Gremios, en unión con otros de corte político y social, significó algo más que gratificante. Diría con toda sinceridad que me siento orgulloso de contar con todos ellos. Mi palabra de gratitud para estos líderes, porque sé que están conscientes del compromiso que tienen por delante y dispuestos a no dejar que ninguna cortapisa impida lograr los objetivos que nos tenemos planteado.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) aquí en Caracas. Allí cumplimos una agenda que comenzó con el análisis de la expresión ciudadana de la primaria del 22 de octubre y el rol de VP-Gremios a lo interno y a lo externo para el 2024, con el objeto de fortalecer y hacer crecer al partido; así como brindar todo el apoyo que requiera nuestra candidata María Corina Machado y en concretar más alianzas para alcanzar al cambio político en el país.

Propuestas, acuerdos y conclusiones en general se presentaron en la Asamblea del EFA de VP-Gremios, a la cual asistió Freddy Superlano, Coordinador Político Nacional de VP y el abogado Anthony Romero de Vente Venezuela, entre otros líderes políticos y sociales nacionales y regionales. Entre esos líderes destacaron Gabriel Puerta Aponte de Bandera Roja y Haydée Deutsch de Fuerza Liberal, dos de los más sólidos aliados de Voluntad Popular.

Hay una propuesta en especial que fue muy bien recibida, la cual ha estudiado y construido el periodista Alfredo Conde (Confepuv) desde hace un par de años, que se titula “Un Nuevo Pacto Social para Venezuela: el verdadero y profundo cambio”, el cual permitirá a los ciudadanos involucrarse más a la toma de decisiones, con el objeto de dar efectivas soluciones a los graves problemas que padecen. Además en la propuesta se ventila la crisis de los partidos políticos y la necesidad de rescatarlos como pilares fundamentales de la democracia, así como la importancia de que el líder político trascienda a líder transformacional. En este último punto, por cierto, hay una notable coincidencia con la ingeniero y analista política, María Alejandra Malaver, quien hizo también una formidable propuesta y detallada explicación sobre el liderazgo transformacional, que igualmente debe ser tomada muy en cuenta.

Prometemos en próximos artículos hablar en forma más profunda de los alcances de la propuesta sobre un Nuevo Pacto Social para Venezuela y lo tratado en el EFA de VP-Gremios.

El encuentro de la voz federal de los líderes del sector profesional, del emprendimiento, de la gente de oficios, porque habían mecánicos, taxistas, etc., concluyó en la asamblea general antes citada, donde tuvimos criterios similares, llegamos a entendimientos con líderes políticos de distintas toldas y sociales. Igual con pensionados y jubilados, ambientalistas y fue con motivo del décimo cuarto aniversario de Voluntad Popular.

Nuestro partido es una organización joven, en la cual me incorporé como fundador y esto se debió a un cruce que tuve con Leopoldo López en el año 2008. Él estaba en el sector La Pradera de la parroquia La Vega de Caracas, en una promoción de redes populares, que son organizaciones primarias y locales, para promover el liderazgo social. Yo estaba en el mismo lugar por la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela en similar tarea, en cómo organizarse, cómo realizar la defensa de sus derechos y cómo exigir los servicios públicos, entre otros temas.

Después de ese encuentro nos volvimos a reunir y coincidimos en que la labor era la organización social en cada uno de los segmentos de la sociedad venezolana, que requiere un tipo de orientación para el trabajo.

Voluntad Popular nació como un movimiento de movimientos, que luego de ir a los distintos estados del país, trabajo en que Leopoldo estuvo ocupado en años, en unión con otros activistas, pudimos entonces el 5 de diciembre de 2009, en el Fórum de Valencia, encontrarnos con personas de toda la geografía nacional en un extraordinario acto. Fue así que nació la única organización de la historia de la republica que se instaló con un proceso electoral abierto, en el cual cualquier venezolano podía participar. Y allí se construyó de manera legítima y electoral nuestra Voluntad Popular.

Nos ha correspondido en este momento ponernos en sintonía de lo que él ciudadano está pidiendo. La expresión del 22 de octubre, fecha de la elección primaria, fue analizada en ese encuentro federal de activistas en la voz de las regiones, que a lo largo de estos artículos de La Patilla iré compartiendo con nuestros amables lectores, como apunte antes.

No puedo concluir sin solicitar a los organismos internacionales y a líderes de otras naciones, que manifiesten su más firme rechazo a la persecución judicial, al terrorismo de Estado que el régimen ha desatado contra Henry Alviárez, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y el presidente de Súmate, el abogado Roberto Abdul. Esta arremetida se debe, por una parte, al rotundo fracaso del referéndum consultivo del Esequibo, que dejó muy mal parado al régimen, porque es evidente que el pueblo no salió a votar, diga lo que diga el CNE y Maduro. Pero también es una estrategia para tratar de debilitar al entorno de la candidata de los venezolanos para la elección presidencial de 2024, María Corina Machado, con el objeto de colocar piedras en el camino para no realizar ese proceso electoral. Pero se equivoca de nuevo Nicolás Maduro, porque esto va a producir unas sustituciones, pues el comando nunca muere. En Voluntad Popular hemos vivido esas circunstancias y hemos seguido adelante y sabemos que igual lo hará la organización Vente Venezuela. Y no se trata de la organización de María Corina Machado y de Voluntad Popular, sino de toda la unidad de los demócratas venezolanos.

Especial atención y mi solidardad a mi hermano y colega Henry Alviárez, quien fue el presidente del Colegio de Abogados del estado Lara en el tiempo en que yo era el presidente del Colegio de Abogados de Caracas. Siempre nos entendimos con deferencia y con un alto espíritu democrático. Al resto también mi más absoluta solidaridad.

No han cometido delito alguno los que conforman el entorno de María Corina, contra los cuales el régimen emitió órdenes de capturas, como lo hizo también en esta oportunidad contra nuestros hermanos de Voluntad Popular, Leopoldo López, Juan Guaidó, John Goicochea, Carlos Vecchio y Lester Toledo.

Repito, somos solidarios y estaremos muy pendientes de todos ellos, a quienes se les aplica el terrorismo de Estado, situación que nos impone trabajar con mayor determinación y esfuerzo para alcanzar el cambio político en 2024.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.