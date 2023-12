Adele explicó por qué no le gusta que otros artistas canten sus canciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Bruno Mars, Ariana Grande, Katy Perry, Celine Dion y Aretha Franklin son algunos de los músicos que se han encargado de reversionar el catálogo de la artista británica

A principios de diciembre, Adele brindó una íntima entrevista con The Hollywood Reporter, donde, entre varios temas, reveló que no está muy cómoda con la idea de que otros artistas canten sus canciones. De hecho, pareciera que le molesta mucho.

Por Infobae

La artista británica argumentó que, si bien no se considera la mejor cantante del planeta, ningún otro artista podría cantar sus piezas como ella debido a que no pasaron por lo que ella pasó, por lo tanto, no pueden expresar el dolor, la felicidad o la melancolía que Adele experimentó en su momento.

“Nadie puede cantar mis canciones como yo, y punto. No pueden cantarlas. Las letras no son suyas. Y no creo que nadie más deba cantar mis canciones… No me importa cuando lo hacen, pero sólo digo que nunca van a ser capaces de hacerlas emocionantes. Igual que yo no puedo cantar las canciones de otros. No escribí la letra y no puedo cantarlas tan bien como ellos”, aseguró la artista.

Sin embargo, en contraposición de sus declaraciones, Adele sí ha recreado el trabajo de otros artistas. En su álbum 21, considerado el mejor de su carrera, se encuentra una nueva versión de Lovesong, pieza original de The Cure. Sin embargo, Adele decidió reinterpretar esta pieza por cuestiones muy personales. Cuando se mudó a Los Ángeles de su natal Inglaterra, comenzó a desarrollar una profunda nostalgia; en ese contexto recordó a su madre y al primer concierto al que la llevó: The Cure. En ese show escuchó por primera vez Lovesong y se volvió una de sus piezas favoritas. Fue así que, para lidiar con la distancia, decidió recrear el tema como un homenaje a la relación con su madre.

A pesar de sus buenas intenciones, Adele reiteró que estaba muy preocupada de que a su madre no le gustara, pues siendo una fanática tan devota de The Cure, podría molestarse si la nueva versión sonaba mal. Afortunadamente, la reacción fue muy positiva.

“Le dije: ‘Oh, mamá, he versionado Lovesong, es una versión bossa nova’ y se quedó mortificada. Luego se la puse, le encantó y lloró, pero la idea de que alguien estropeara una canción de Cure la desespera. Ella me repudiaría si no le gustara, pero le encantó”, confesó Adele en una entrevista celebrada en 2011 con Variety.

Adele ha sido reversionada por varios artistas, que además, se destacan por tener una voz privilegiada, tales como Bruno Mars, Ariana Grande, Katy Perry, John Legend, Avril Lavigne, Greta Van Fleet, Linkin Park, Celine Dion y hasta Aretha Franklin, considerada la mejor cantante de todos los tiempos según la revista RollingStone. Entre todas las piezas del catálogo de Adele, Rolling in the Deep es sin duda la más recreada por otros artistas, pues al final del día, fue la canción que la llevó a la fama mundial. En su entrevista con The Hollywood Reporter, la cantante de 35 años compartió la experiencia de grabar esta pieza y cómo se convirtió rápidamente en su favorita del álbum 21.