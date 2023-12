Concejal Arnoldo Rubio: En Barinas hay personas sin documento de identidad o lo tienen vencido, pero les cuesta renovarlo

¿Por qué se ha hecho común que en Barinas la gente no tenga vigente un documento de identidad? En el más reciente operativo de cedulación con motivo del referendo consultivo sobre el Esequibo, “pudimos notar que hay una gran cantidad de ciudadanos que andan sin la cédula o nunca la habían sacado”, explica el concejal del municipio Barinas, Arnoldo Rubio.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

“El miércoles (13 de diciembre) en la tarde iba a mi casa y al parar mi vehículo en el semáforo que está frente al aeropuerto (Luisa Cáceres de Arismendi, avenida Agustín Codazzi), le hice varias preguntas a uno de los muchachos que limpia vidrios, y cuando me dijo que no estaba estudiando, la razón es que no tiene partida de nacimiento”, relató.

Rubio calculó la edad del muchacho entre 13 y 14 años, vive en el sector La Hormiga y le aseguró que nunca fue presentado por sus padres ante la prefectura o registro civil, por lo que el concejal se quedó pensativo para concluir en que el joven legalmente no tiene familia.

Al retomar el caso del operativo de cedulación por el referendo, el edil barinés recordó que durante las noches hubo personas que durmieron en la acera para no perder el lugar que tenían en la cola, porque veían que era la oportunidad de obtener su documento de identidad sin mayores trabas a las que ya tienen, por ejemplo, viéndose obligados a pedir una cita por internet.

“Fue muchísima la gente que llegó de las zonas rurales, que no saben lo que es un correo electrónico, no tienen conocimiento del manejo de una página web y por no tener la cédula de identidad, es posible que tampoco hayan podido formalizar una cuenta bancaria”.

Para el concejal, esos requisitos pudiesen estar limitando a esa gran cantidad de venezolanos para obtener su documento de identidad, por lo que las autoridades de identificación deberían aplicar mecanismos que permitan vías más expeditas.

Igual pasa en el CNE

El concejal Arnoldo Rubio expuso que una situación similar se está viviendo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Barinas, para los nuevos inscritos en el Registro Electoral. “Exigen un correo electrónico que no todas las personas utilizan”.

Según el caso del partido Copei, trasladaron a varios jóvenes desde el sector Camirí, una comunidad rural de Barinas, y ninguno de estos contaba con correo electrónico, por lo que tuvieron que habilitar un teléfono celular con conexión a internet y proceder a ayudar para suscribir a cada uno de los interesados a un servidor de correos.

“Esta situación incide para que muchas personas no terminen de realizar su Registro Electoral, por lo que es discriminatoria, debido a que no podrán participar en las elecciones de 2024”.