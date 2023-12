Filtran devastadora imagen de Yailin “la más viral” con heridas en su rostro… ¿Qué pasó?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En horas de la noche del pasado miércoles se comenzó a filtrar una fuerte imagen donde se muestra a Yailin ‘la más viral’ con heridas en su rostro, al tiempo que sus expresiones faciales reflejan dolor y se le puede ver la sangre, mientras que estaría siendo atendida en un centro de salud.

La imagen empezó a circular a través de las redes sociales y rápidamente generó preocupación entre los seguidores de la cantante. Muchos comenzaron a especular sobre qué pudo haber causado esas lesiones, por lo que decidieron expresar su solidaridad y deseos de pronta recuperación, aunque dividió opiniones.

“Después hablamos del pelo, ¿Qué fue lo que le paso?”, Soy la marca de la peluca en la frente”, “Pero a ella ese accidente le rastrillo toda la parte de la extensiones”, “Solo ella sabe su situación y que busque ayuda si cree que lo necesita”, “Esta mujer con el morbo quiere hacer carrera”, “Ya le están echando la culpa a novio como que ella no toma sus propias decisiones”, “Lo que hay que hacer para llamar la atención”, “Pobre chica, esperemos que no sea nada grave”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Yailin ‘la más viral’ explica lo ocurrido

“Yo nunca estoy dando explicaciones de nada: que digan lo que digan. El caso es: si yo no quiero trabajar con una persona, o sea, no es obligado trabajar contigo. La razón es: yo pasé un accidente con ‘Dani’ (Tekashi 6ix9ine), fue en la discoteca, salimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo ‘chill’ (tranquilo) para no preocupar y yo no dije nada”, manifestó en un video donde aclaró lo ocurrido.

La cantante dominicana sabe el nombre de aquel que filtró la imagen: “Esa foto la tenía la persona esa. Esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo ‘que se le debe, que no se le debe’. A esa persona yo la tengo grabada aquí. Lo que se le debe son 1,700 dólares, pero yo le estoy diciendo a esa persona que tiene algunas cosas mías y que mande el perrito y todo y no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida, pero me está escribiendo muchas cosas feas a mí”.

