Perdió parte de un dedo durante una pelea con un ladrón en el metro de Nueva York

Un hombre perdió parte del dedo índice durante una pelea con un delincuente que llevaba un cuchillo en un tren en El Bronx, señaló la policía.

Por El Diario NY

La víctima, de 27 años, estaba en un tren 4 que se dirigía al norte cerca de las 5:00 de la madrugada, cuando el atacante no identificado empezó a buscarle conversación, de acuerdo con los oficiales.

El pasajero trató de alejarse cuando el tren se iba acercando a la plataforma de la estación de la calle 170, fue entonces cuando el sujeto presuntamente sacó un cuchillo e intentó de tomar el collar de la víctima, manifestaron los funcionarios.

?WANTED?for a Robbery inside of 170 Street station #Bronx On 12/16/23 @ 5:00 AM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/Oxvp6H6Zdy

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) December 17, 2023