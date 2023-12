Terror en Washington: tiroteo dejó varias personas heridas cerca de estadio de los Nacionales

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Departamento de Policía Metropolitana emitió una alerta alrededor de las 12:10 p.m. de este jueves en la tarde informando que hubo un tiroteo cerca de la intersección de O Street SW y Half Street SW.

Por Daily Voice

Según los informes, al menos cuatro personas recibieron disparos y dos sufrieron heridas graves.

Se espera que se publique más información a medida que continúa la investigación.

MPD is on the scene of multiple people shot near the intersection of O Street, SW and Half Street, SW.

PIO en route to the scene. Media staging and additional details to follow.

— DC Police Department (@DCPoliceDept) December 21, 2023