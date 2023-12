La latina que lleva la agenda de Jill Biden, primera dama de Estados Unidos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Vanessa Valdivia es la latina a cargo de la agenda de Jill Biden, la joven hija de migrantes, es la Secretaria de Prensa de la Primera Dama y Asistente Especial del Presidente. Con una carrera de más de 10 años en comunicación política, la joven pretende inspirar a los latinos en Estados Unidos con trabajo duro y dedicación por el estudio.

Por El Tiempo

Los padres de Vanessa Valdivia se conocieron en México, en donde nació su mamá, quien es maestra. Su padre, de origen nicaragüense, es ingeniero. Ambos trabajaron duro para impulsar la carrera y los sueños de la joven Secretaria de Prensa de Jill Biden. “Yo llevo esperanza en saber que mis abuelitos, mis dos abuelitos trabajaban en el campo. Mis papás llegaron aquí, a los Estados Unidos, y trabajaron duro”, reveló en entrevista con Noticias Telemundo.

Sobre cómo los latinos pueden salir adelante, Vanessa considera: “No es un secreto, pero para mí siempre fue estudiar, para mis papás siempre fue: ‘tienes que estudiar, tienes que estar preparada, tienes que ponerle todo el esfuerzo al trabajo’”, cuenta la hija de inmigrantes, quien obtuvo su maestría en la Universidad del Sur de California y su licenciatura en la Universidad de California Santa Bárbara.

I am thrilled for my friend and beloved member of the Booker Alumni family @vvaldiv on her new role. Congratulations to @FLOTUS, you have gained an incredible staffer. pic.twitter.com/Z3JLvPNIaJ

— Cory Booker (@CoryBooker) September 8, 2022