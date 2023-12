Andy Murray adelantó que 2024 podría ser su último año en el circuito ATP

Posteado en: Deportes, Titulares

El tenista británico Andy Murray, de 36 años, dio a entender que el año 2024 podría ser el último de su carrera en el circuito ATP después de años luchando contra problemas físicos que le impiden recuperar su mejor nivel.

El jugador, que ganó Wimbledon en dos ocasiones, va a iniciar la temporada en el torneo de Brisbane, preparatorio para el Abierto de Australia, que arranca el 14 de enero.

Es actualmente el número 42 del mundo, después de un final de temporada difícil en el que solo ganó un partido en los cuatro últimos torneos que disputó. Se había planteado ya la retirada después de la operación en la cadera a la que se sometió en 2018.

El escocés indicó que podría no jugar más allá de 2024 si el próximo año es tan frustrante como el anterior.

“Si me encuentro en una situación como la que me encontré en el final de este año, probablemente no continuaría”, declaró a la BBC. “Pero si físicamente me siento bien y mis resultados son bueno, y si juego bien y me divierto, podría continuar jugando”, apuntó.

“Veremos cómo transcurre este año, como me siento físicamente. Si va bien me gustaría continuar, pero si no me divierto, podría ser el último, sí”, añadió.

Murray ganó Wimbledon en 2013 y 2016, además del Abierto de Estados Unidos en 2012. Tiene la misma edad que el serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo y que tiene el récord de títulos del Grand Slam (24). AFP