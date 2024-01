Una niña festejó el fin de la quimio y el VIDEO se hizo viral

Posteado en: Curiosidades, Titulares

A fines de febrero de 2022, cuando volvían de las vacaciones, Aldana notó que su hija Milena de cinco años tenía “una fiebre rara”, que aparecía y desaparecía sin razón aparente.

Su pediatra, que no estaba atendiendo, hizo una excepción ante el llamado de Aldana, su mamá, y decidió verla. “Estábamos todavía con el tema del coronavirus. Muchos decían que debía hisoparla, pero para mí algo no andaba bien. Veía algo raro. Su pediatra le tocó el abdomen y me preguntó si iba bien de cuerpo. Ahí sintió un bulto del lado izquierdo”, contó a TN.

“Le pidió una ecografía urgente que le hicieron en la Fundación Hospitalaria. Allí detectaron que no se trataba de un simple quiste: “Era una masa mucho más grande de lo que creían, así que la dejaron internada”, recordó Aldana.

Al día siguiente, luego de una tomografía computada, el equipo médico, con el oncólogo a la cabeza, le comunicó a los papás de Milena que tenía cáncer, precisamente el tumor de Wilms.

“Medía más que su riñón izquierdo y tenía ambos pulmones tomados por la metástasis. Había que empezar el tratamiento de forma urgente porque el tumor podía ir para la cabeza. El objetivo no solo era disminuir el tumor, sino también que no continuara avanzando”, explicó.

En total, Milena se sometió a 42 sesiones de quimioterapia y ocho operaciones. Una de las mismas fue para sacarle el riñón derecho y otras para combatir la metástasis de los pulmones y limpiarlos. De marzo a diciembre de 2022 Aldana y Milena permancieron internadas en el sanatorio.

“La devastó a tal punto que le generó una miopía, porque la medicación era muy fuerte. Perdió casi todo el calcio. Desgaste en su piel, resequedad, y manchas en varias partes del cuerpo. Obviamente no fue al colegio en todo el año y no podía estar con gente porque no tenía defensas. Éramos solo ella y yo en el sanatorio”, recordó Aldana.

Para todos los que lo pedían, así está Mile ahora después de 1 año del fin de la quimio. Tengan fe, no se desanimen, los milagros existen ? pic.twitter.com/3sOiu7RY2X — Marianita ?? (@SiSiClaroSi) December 29, 2023

