El agente de los fichajes de Maradona y Messi en el Barcelona reveló cómo el club rechazó a dos estrellas

Josep María Minguella se dice “retirado” del mundo del fútbol, pero luego acepta que eso es imposible y que si aparece un jugador que sabe que es bueno, lo seguirá recomendando al Barcelona, club en el que lleva más de setenta años de socio. El mismo agente que llevó a Diego Maradona y a Lionel Messi al Barcelona, cuenta por qué, pese a que recomendó a Julián Álvarez y a Kylian Mbappé, esos pases no se materializaron, y tiene una clara respuesta sobre las sociedades anónimas en la Argentina, la llegada del brasileño Víctor Roque como refuerzo azulgrana, y sobre el fallo del tribunal europeo sobre la Superliga.

-Usted intentó llevar a Julián Álvarez al Barcelona, pero eso no funcionó. ¿Puede contar cómo es que ocurrió?

-Sí, eso fue hace dos años. Él todavía era jugador de River y estaban hechos los contactos, por gente con la que yo estoy relacionado, y yo comenté en el Barcelona, además, que era por un monto asequible para el club, unos 20 a 22 millones de euros. Llegué a hablar con la dirección técnica del club, que atraviesa muchos problemas económicos y financieros, pero incluso se les proponía un financiamiento a cinco años. Sin embargo, acabaron contratando a Ferrán Torres, del Manchester City, por 60 millones de euros. Les pregunté cómo se les había ocurrido esto.

-Y Julián Álvarez acabó siendo figura en el Manchester City.

-Claro. No lo hizo el Barcelona y vino el Manchester City, que me consta que tiene contactos en la Argentina, y se lo llevó. Es que allí en Buenos Aires está Joan Patsy, el ex periodista de TV3 de Cataluña, muy amigo de Johan Cruyff, de Txiki Beguiristain y de Pep Guardiola, que se casó con una argentina y vive en Buenos Aires y que supongo que debe colaborar y debe ser el mismo que ahora se lleva al City al chico Claudio Echeverri. También supongo que una vez hecho el contacto, gente del departamento técnico del club habrá ido a verlo jugar. Hoy las características del mercado son más claras.

-Usted también le había ofrecido al Barcelona a Kylian Mbappé. ¿Qué pasó para que dijeran que no?

-Mbappé todavía jugaba en el Mónaco, antes del PSG y luego de una gran temporada del equipo, el club empezó a vender a sus jugadores y me llegó entonces la información de que Mbappé iba a salir. En ese momento me comuniqué con su padre, que fue muy amable y concluyente. Me dijo “cuando el Barcelona tenía arriba a Messi, Suárez y Neymar, no queríamos ir porque Kylian no iba a tener posibilidades de regularidad, pero ahora estamos interesados”. Fue cuando el Barcelona recibió los 222 millones de euros por Neymar, cuando el PSG pagó la cláusula de rescisión. En aquel momento, hablé con la Comisión Directiva. Recuerdo haber hablado con Silvio Elías y con Javier Bordas, que llegó a comunicarse otra vez con el padre de Mbappé, pero al final se decantaron por traer a Ousmane Dembélé y a Philippe Coutinho, que no funcionaron.

