El Spider-Man venezolano está dispuesto a enfrentar a los villanos de la vida real

La idea de un «doppelganger» se refiere a alguien que se asemeja fuertemente a otra persona. Sin embargo, la posibilidad de encontrar a alguien que sea exactamente igual a ti, en términos de apariencia y características físicas y personales, es extremadamente baja, prácticamente nula. A pesar de esto, recientemente en Venezuela, se constató que el actor británico Tom Holland tiene un doble, y su nombre es Yoelvin Peña.

Por El Farandi

Peña ha ganado popularidad en redes sociales debido a su parecido con el actor Tom Holland, siendo apodado el «Spider-Man venezolano». A través de TikTok e Instagram, el gamer comparte las aventuras vividas al ponerse el traje del Hombre Araña y muestra la reacción de la gente al verlo sin la máscara.

En el periódico XYZ, tuvieron la oportunidad de entrevistarlo, y en una amena conversación, nos reveló detalles sobre cómo comenzó todo esto.

¿Cuándo te diste cuenta de que te parecías a Tom Holland?

Yo no me había dado cuenta; eso fue alrededor de 2019, cuando una persona me dijo por primera vez que me parecía a Tom Holland. Con el tiempo, más personas me dijeron lo mismo, y yo no veía el parecido. Hasta que en un momento, me puse a imitar fotos suyas y compararlas, y me di cuenta de que sí tenía cierto parecido. Así que me compré el traje en el estreno de la película «Across The Spider-Man», y ese fue el comienzo del Tom Holland venezolano.

¿Cuál es tu Spider-Man favorito en el cine?

Entre todos los Spider-Man, la verdad es que comencé a gustar de Spider-Man desde la llegada del actor Tobey Maguire en «Spider-Man» de 2002. Desde entonces, comenzó mi afición por Spider-Man.

