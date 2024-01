El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 8 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries: si te preguntan que necesitas para ser feliz, seguramente harás una lista, cuando la realidad lo único que necesitas es tener salud y estar en paz contigo mismo. No hay necesidad de listas, solo trabaja un poco, cada día en ser mejor que ayer, de hacer todo lo que hagas con pasión y amor y lo más importante: disfrutar tus procesos y agradecer tus logros.

Tauro: en este camino llamado vida las personas van y vienen. No te aferres a quienes están, pero ya no deberían estar. Entiende y acepta, de una ves por todas, que hay relaciones que necesitas dejar atrás, en pro de tu paz mental y espiritual. Si alguien se quiere ir, no luches por retenerla, deja que siga su camino, deséale lo mejor y tu dice el tuyo.

Géminis: comienzas el día con un entusiasmo fuera de lo habitual. Hoy será tu día más activo en lo que va de año, después de fiestas y descansos dicembrinos, sueltas el modo “relajo” y vas de frente con tus nuevos planes, directo a lo que será una nueva vida. Conoces tus limitaciones, pero no estás dispuesto a que sean una piedra en el camino. Sabes que lograr algunas metas no será fácil, pero tampoco será imposible.

Cáncer: te sientes en paz contigo mismo. Las personas a tu alrededor están un poco alteradas últimamente, reaccionan de forma desproporcionada, y son un poco egoístas y hasta agresivos, y tú en reacción, en ocasiones pierdes el control y está mal, porque estás consciente de qué no puedes hacerlo más. Te atormentas con situaciones que ni siquiera tienen que ver contigo. Enfócate en lo que realmente importa, pero sobretodo, contrólate.

Leo: alguien especial te pide ayuda, y puede que digas que si, cuando en realidad no quieres darla. No te provoca ni crees que estás en condiciones. Tienes un mal presentimiento en torno a esta situación y tu intuición te dice: detente. No puedes ignorar esa voz interna, que siempre te salva de vivir situaciones difíciles. Es mejor decir un no a tiempo, que aceptar y complicarte la vida.

Virgo: comienzas la semana un poco saturado. Has hecho tanto los últimos días que no has podido ni tomarte un minuto para ti. Tienes mucho por hacer, y tranquilízate, porque puedes cumplir con tus obligaciones durante el día, y al caer la noche buscar y encontrar un tiempo para desconéctate de todo y de todos y enfocarte en lo que más importa: tú.

Libra: detestas las mentiras, pero recurres a ellas con más frecuencia de la que quisieras. Y es que todo se convierte en costumbre, incluso aquello que rechazamos. Hoy es el día para romper ese patrón y manejar las cosas de la mejor manera posible. Se frontal y ve con la verdad de la mano, y hazlo con esa diplomacia y delicadeza que te caracteriza.

Escorpio: encaras la verdad y te enfrentas con quienes pretenden defender lo indefendible y es que sabes que todo es parte de una especie de manipulación orquestada para obtener ciertos beneficios. ¿A expensas de que? ¿De tu bolsillo? ¿De tu paz mental? ¿De tus buenas intenciones? Sea lo que sea, lo vale la pena.

Sagitario: retomas un proyecto en el que confías plenamente, pero que dejaste en el baúl de los recuerdos, por falta de tiempo, voluntad o recursos, y ahora estás decidido convertirlo en realidad. Estás decidido y tienes más herramientas en las manos, dispuesto a imprimir todo tu esfuerzo, constancia, disciplina y hacer lo indecible hasta llegar hasta el final, ¿la diferencia? Que esta vez si lo lograras.

Capricornio: no hay nada que soportas menos que recibir órdenes de otros. Ansias ser tratado con respeto y consideración y no aceptas que nada sea impuesto. Eres el único que manda en tu vida y quien toma las decisiones, que acertadas o no, son tuyas, te pertenecen. Hoy es un día para actuar desde el liderazgo y la independencia emocional.

Acuario: Este será un mejor año para ti Acuario. Enfrentaste retos que por momentos pensaste que no superarías, y aquí estás, más fuerte y seguro que nunca, preparado para alcanzar todo lo que te propongas y más . Hay puertas aún cerradas e incluso, el camino estará un poco empedrado unos días, pero no te preocupes, porque igual, más adelante, celebrarás la victoria de tus éxitos.

Piscis: día de cierre de ciclos. Si bien es cierto que debiste hacerlo los últimos días del año, igual estás a tiempo y lo más importante: estás en la capacidad de hacerlo. Nunca es tarde, y una vez que lo hayas hecho no te apresures a abrir otros ciclos. Necesitas un respiro y adaptarte a esta nueva situación. Ya en unos días podrás comenzar la tan ansiada nueva etapa. Mientras tanto vive tu pérdida o despedida y en el proceso analiza que tenías que aprender de lo que sucedió.