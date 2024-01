Grupo élite de la policía desbarató secuestro en canal de televisión en Ecuador (FOTOS)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Unidades especiales de la Policía incursionaron en las instalaciones del medio televisivo TC Televisión, en el norte de Guayaquil, Ecuador.

Por: El Diario

Esta acción se implementó luego del ingreso de un grupo de antisociales hasta los estudios del medio público, situado en la av. de Las Américas.

La mayoría de empleados de este canal de televisión fueron evacuados tras la intervención de la Policía.

En redes sociales empezó a circular fotografías de la supuesta detención de varios hombres, quienes fueron los que incursionaron en el canal.

Agentes de inteligencia de la Policía y grupos de élite ingresaron al lugar, se informó.

Ecuadorian National Police have Stormed and Recaptured the TC Television Studio resulting in the Arrest of several Terrorists and the Release of all Hostages. pic.twitter.com/9LEJVj03QE

— OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2024