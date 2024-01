De la felicidad a la decepción: celebridades buenas que se casaron con personas realmente malas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Anne Hathaway tuvo un novio italiano que terminó preso, Sandra Bullock estuvo casada con un mujeriego pero ese no era su peor defecto y Amy Winehouse mantuvo una relación tóxica que según los fans la llevó a la tumba. Los malos recuerdos de famosos con ex parejas que hicieron de su vida una verdadera pesadilla

Los romances de los famosos son una gran atracción, por eso cuando algunas de las estrellas más queridas tuvieron relaciones con personas menos que estelares, resulta perturbador. Estos son algunos de los buenos que se casaron con personas nocivas.

Por Infobae

Sandra Bullock

Cuando Sandra Bullock lloró mientras agradecía a su entonces esposo Jesse James en los premios Oscar del 2010, el público los adoró. Eso hizo que impactara el doble cuando se conoció la noticia de que James engañó a Bullock con muchas mujeres, al menos una de las cuales no tuvo ningún problema en lucir emblemas nazis mientras modelaba para fotos.

Pero puede que esa imagen nazi no haya molestado a James. Al parecer, estuvo vinculado al arte relacionado con el nazismo por bastante tiempo, y algunas fotos muy inquietantes de él con ropa nazi se hicieron públicas. Bullock rechazó esto y le dijo a People, “La foto me impactó y me entristeció. Fue una estupidez, una ignorancia. El racismo, el antisemitismo, el sexismo, la homofobia, cualquier cosa nazi y un montón de otras cosas no tienen cabida en mi vida”.

Zsa Zsa Gabor

El noveno esposo de Zsa Zsa Gabor, Frédéric Prinz von Anhalt, pareció aprovecharse de su muerte en diciembre del 2016 tanto como pudo. Según The Hollywood Reporter, gran parte de su discurso en el funeral, fue sobre Hollywood y sobre sí mismo, incluso admitió que la conoció porque pagó 5.000 dólares a una agencia para que le tomara una fotografía con una estrella y así establecerse como una celebridad, y esa estrella era Gabor. Por si fuera poco, también usó sus redes para llamar gorda a Elizabeth Taylor, cuando ésta se encontraba en silla de ruedas al final de su vida.

Anne Hathaway

Anne Hathaway no estaba casada con el empresario italiano y presunto estafador Raffaello Follieri, pero él dijo que le había comprado un anillo de compromiso y se preparaba para pedir su mano cuando su mundo se vino abajo. En el 2008, tras cuatro años de relación, Follieri fue detenido por lavado de dinero. “Rompí con mi novio italiano y dos semanas después lo enviaron a prisión por fraude… Sí. ¡Guau!”, declaró ella a la prensa.

Según Daily Mail, las autoridades incautaron fotos personales e incluso los diarios de Hathaway de su apartamento de la Torre Trump como evidencia. El medio afirmó que los problemas en la relación surgieron días antes, cuando se supo que la organización benéfica de Follieri estaba siendo investigada por las autoridades, lo que llevó a Hathaway a dimitir de su junta.

Tina Turner

Ike Turner ayudó a impulsar a Anna Mae Bullock al estrellato cuando la tomó bajo su tutela y le cambió el nombre artístico por el de Tina Turner. Desgraciadamente, su tutela y su genio musical vinieron acompañados de denuncias de maltrato doméstico, que Tina detalló en su autobiografía, I, Tina, y que fueron dramatizadas en la película What’s Love Got to Do With It. Antes de divorciarse de Ike en 1976, Tina afirmó que los abusos de éste eran tan graves que, en un momento dado, le rompió la mandíbula.

