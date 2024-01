Terror en las alturas: hallan una serpiente viva en la cabina superior de un avión en pleno vuelo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El caos estalló en un vuelo doméstico que viajaba de la capital de Tailandia, Bangkok, a la provincia sureña de Phuket, después de que una serpiente viva fuera descubierta por los pasajeros en un compartimento superior.

Por: CNN

En un comunicado enviado a CNN, AirAsia Tailandia dijo que estaba al tanto de un incidente a bordo del vuelo FD3015 que salió del Aeropuerto Internacional Don Mueang en Bangkok el 13 de enero.

Este es el segundo incidente reportado de una serpiente encontrada a bordo de un avión de AirAsia. En febrero de 2022, se encontró una pitón a bordo de uno de sus vuelos nacionales en Malasia que viajaba de la capital, Kuala Lumpur, a Sabah. El avión acabó siendo desviado al aeropuerto internacional de Kuching, en el estado de Sarawak, a causa del incidente.

Los videos y fotos del incidente de 2022 se hicieron virales en las redes sociales y mostraban al reptil deslizándose por las luminarias del avión.

Passengers on an Air Asia plane flying from #Bangkok to Phuket found a #snake in the cabin crawling along the overhead bin. pic.twitter.com/YrfhDHyuhu

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2024