Rostros iluminados, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Como todos los años participé con mis hijos, con mi familia, en la mayor expresión de fe, comunión, esperanza, de sanación, de resistencia y de oraciones por Venezuela. Esas son las mayores expresiones de bendición que nos otorga la Virgen de la Divina Pastora, patrona del pueblo larense. Más de dos millones y medio de personas participaron con fervor en esa advocación mariana, la cual es considerada la tercera más grande del mundo tras las de las vírgenes de Guadalupe de México y Fátima de Portugal. Sin embargo, se puede decir que es la procesión más grande del planeta si hacemos referencia al número de asistentes.

Es impresionante ver a tantos devotos acompañar la imagen de la virgen desde que sale del Santuario de Santa Rosa y durante todo su recorrido por buena parte de Barquisimeto.

Las palabras no son suficientes para expresar lo que eso representa. Se trata de algo que hay que vivirlo y sentirlo.

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Estoy realmente conmovido por los contrastes armónicos vividos ese fin de semana. En las calles se juntaron familias de todos los niveles sociales, niños, jóvenes, adultos mayores, una diversidad de personas que en comunión imploraban por el reencuentro familiar de los venezolanos, por la paz social, enmarcados en el progreso y en lo espiritual. Vimos los rostros del sufrimiento, es cierto, pero iluminados de convicción y esperanza. Eran rostros silentes, pero aún así nos decían que Venezuela no se rinde y que están conscientes de que la lucha tiene un profundo sentido espiritual y que están convencidos de que nos encontramos cerca de la mejor Venezuela.

………………………….. ………………

Voluntad Popular, la organización política a la cual pertenezco, estableció para este fin de semana un encuentro de sus principales líderes de todos los estados y de los distintos sectores de nuestra organización política, para que juntos y de manera presencial se reúnan en Carora, estado Lara, con el objetivo de evaluar y seguir en la línea de lo que fue la expresión del 22 de octubre, que fue una expresión de rigor ciudadano, de respeto al ciudadano y del valor de su compromiso democrático, para provocar los cambios políticos que urgen en Venezuela.

Teniendo en cuenta de que Nicolás Maduro realiza su trabajo con base en el terrorismo de Estado, con las armas de la represión en mano, se puede también determinar que a pesar de ello el pueblo está decidido a encarar esa situación sin miedo, para lograr poner punto final a la tragedia que vive. En otras palabras el pueblo está decidido a cambiar y lo va a lograr. ¡Anótenlo!

Si se está ganando el juego no tiene sentido trancarlo. Que la represión y haga lo que haga el régimen, no nos haga perder el foco, pues la salida es electoral como siempre lo hemos expresado. Debemos mantener un espíritu de profunda organización, porque van a haber elecciones, eso no lo duden. El escenario geopolítico actual necesita que hayan elecciones en Venezuela y ese factor tendrá una enorme influencia en ello. Si no hay una transición democrática en nuestro país la migración no la detiene nadie y esto es el talón de Aquiles para la elección en los Estados Unidos. De ahí el interés y la necesidad de que se produzca del proceso electoral presidencial venezolano, para el cual debemos estar muy bien organizados, reitero.

Ellos quieren generar un ambiente de que no habrá elecciones, pero saldrán con las tablas en la cabeza como sucedió con la elección primaria del 22 de octubre. Frente a sus oscuras jugadas, hay que actuar con firmeza y con calma sobre todo en este momento en que, repetimos, el pueblo ha perdido el miedo a Nicolás Maduro, por lo que se impone la paciencia, la sabiduría y la constancia y disposición en el trabajo.

El encierro histórico que va a realizar Voluntad Popular tiene como fin, además de concretar el mandato soberano del 22 de octubre, establecer las pautas organizativas de acuerdo a la orientación de nuestra candidata presidencial María Corina Machado, que se circunscribe fundamentalmente en la constitución de manera amplia pero también organizada de los Comandos de Campaña por Venezuela; la construcción de la Gran Alianza Nacional (GANA) y del mayor ejército ciudadano para la defensa del voto, que ha sido bautizado como los 600 K, porque implica la participación de 600 mil personas, para que nuestros operadores electorales actúen con gran efectividad y de manera integral en todo lo relativo al proceso electoral.

Voluntad Popular está consciente del histórico rol que le tocará jugar. Estar al lado del pueblo venezolano es parte de la vocación que tiene cada uno de sus activistas, por lo que estamos decididos a dar todo lo humanamente posible, con un profundo respeto ciudadano, en el respaldo político que le daremos a nuestra candidata María Corina Machado, como parte del compromiso unitario de 25 organizaciones políticas y más de 20 sectores para articular nacional, estadal, municipal y parroquialmente a las 600 mil personas que defenderán el voto, para provocar el cambio político en este 2024.

Al momento de escribir todo lo anterior me viene a la memoria la gran lucha que hemos librado a lo largo de tantos años sin alcanzar el objetivo, pero ahora todo será distinto… Y también ahora sé lo que vieron aquellos que me miraron de frente en la procesión de la Divina Pastora. Vieron en mi rostro lo mismo que vi en el de ellos: un rostro iluminado lleno de convicción y esperanza, porque vamos a lograr el anhelado cambio político.

Dr. A.S. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); integrante de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.