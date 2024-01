Ingrid Betancourt contó los detalles de su relación con Piedad Córdoba (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El fallecimiento de Piedad Córdoba, senadora y destacada representante de la izquierda colombiana, generó diversas reacciones en la escena política del país. La reconocida figura política falleció a causa de un infarto fulminante el pasado sábado, 20 de enero, según informó la clínica Conquistadores en la capital paisa.

Por Blu Radio

Una de las más esperadas fue la de Ingrid Betancourt, la excandidata presidencial, que estuvo secuestrada por las Farc por más de seis años . Betancourt habló en Blu Radio sobre el fallecimiento de Piedad Córdoba. La excandidata presidencial contó detalles de su relación.

La excandidata presidencial habló de lo que le debe perdonar a la senadora Piedad Córdoba tras sus orillas políticas distantes y de sus pensamientos y corrientes tan poco cercanas.

“Me acuerdo que llega Pastrana a la presidencia y Piedad Córdoba tenía mucha cercanía con Manuel Marulanda del secretariado de las Farc, ella viajaba y una vez me invitó a una de sus reuniones, eso fue creo que fue cuatro meses antes de mi secuestro y en una de ellas el ‘Mono Jojoy’ mencionó que a los políticos debían secuestrarlos y le dije a ella “están hablando de nosotros” y Manuel Marulanda dijo “tranquila eso nunca va a pasar”. Esos eran los cuentos del ‘Mono Jojoy’”, indicó.

Betancurt se refirió a los detalles del secuestro de Piedad Córdoba, por parte del paramilitarismo, lo que ella hizo para que liberaran a la excongresista y lo que ella esperaba por parte de la antioqueña en medio de su plagio de más de seis décadas.

“A Piedad, la secuestra el paramilitarismo, Carlos Castaño la secuestra y esto es si mal no estoy probablemente dos años antes de mi secuestro y yo me acuerdo que ese tema me conmociona y yo voy a ver a una persona en Montería, el ‘Gordo García’, que era quien yo sabía que era muy cercano a Carlos Castaño, voy a defender a Piedad y a pedir que la liberen y a decir que era una persona importante y que yo siento que es es esencial y que es injusto y que además es un error político secuestrarla. Ahora. Yo no sé si esto la conversación que yo tuve tuvo alguna incidencia, de pronto no tuvo ninguna. De pronto no alcanzaron a decirle a Carlos Castaño no sé, pero el caso es que a los días a ella la liberan y bueno, seguimos en nuestras actividades, pero el hecho de que cuando a mí me secuestran yo siempre tuve como la esperanza de que Piedad abogara por mí, porque cercanía con con las Farc y la amistad que habíamos tenido, pero pasa el tiempo, pasan los años y nada”, enfatizó Betancourt.

