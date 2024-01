Scaloni explicó por qué dudó en seguir como seleccionador de Argentina

Posteado en: Deportes, Titulares

“No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta”. La frase pronunciada por Lionel Scaloni en las entrañas del Estadio Maracaná tras vencer a Brasil por Eliminatorias Sudamericanas en noviembre pasado llenó de incertidumbre la continuidad del entrenador de la selección argentina a meses de la Copa América.

Por Infobae

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

A pocos meses de esas sensaciones, Scaloni, tras confirmar que continuará al mando de la Albiceleste durante una nota con un medio italiano, tuvo un mano a mano con el diario español Marca y dio detalles sobre aquellas dudas que pesaron sobre su futuro tras la primera victoria de una selección sudamericana ante la Verdeamarela en la historia de las Eliminatorias.

“El listón está muy alto, no sé si habrá algo más alto. Pero ¿y qué hago? ¿Me voy ya para casa, me siento en el sofá y se terminó esto para mí a los 45 años…? ¡Nooo! Lo bonito es que habrá un momento de dificultad, seguro, todos lo han tenido y nosotros lo tendremos. Y en esa dificultad habrá que volver a salir arriba, como hemos hecho antes. También me pasó en mi carrera como futbolista: momentos buenos y momentos malos. Y ahí es donde realmente se verá si estamos preparados o no. Pero eso no me asusta, para nada”, expresó

A continuación, explicó: “Cuando dije que había que reflexionar era un momento importante. Se vienen cosas buenas, la Copa América, y de aquí a dos años con el Mundial es un momento donde hay que pensar, sobre todo tenemos que tener claro qué es lo que queremos con la selección, dar oportunidades a otros chicos que vienen empujando desde atrás. Era hacer un resumen de lo que venía y creo que era el momento. Había cuatro meses hasta el siguiente partido y era importante, como dije, parar la pelota. Creo que fue positivo porque nos hizo reflexionar sobre lo que viene”.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ