Zelensky sobre muerte de Piñera: Recordamos su posición a la condena de la invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se pronunció a través de su cuenta en la red social X tras la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera.

lapatilla.com

El mandatario ucraniano envió sus sus condolencias, tras conocer sobre el accidente donde murió Piñera, señalando que recordará su fuerte posición a la invasión rusa y el apoyo a Ucrania.

“Noticias tristes de Chile. Expresidente Sebastián Piñera falleció en accidente de helicóptero. Recordamos su fuerte posición respecto a la condena de invasión rusa a gran escala y apoyo a Ucrania”, recordó.

“Expreso sinceros pésames a familiares y cercanos del fallecido y al pueblo chileno”, finalizó Zelensky.

Sad news from Chile. Former President Sebastian Piñera died in a helicopter crash. We recall his firm stance against Russia's full-scale invasion and support for Ukraine. Our sincere condolences to his close ones and the entire Chilean people.

— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 6, 2024