ONU expresa preocupación por la detención arbitraria de Rocío San Miguel y exige su inmediata liberación

La oficina del Alto Comisionado de DDHH de ONU, Volker Türk, manifestó profunda inquietud por la detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel, presienta de Control Ciudadano.

La organización señaló que su paradero desconocido tras 120 horas podría calificarla como víctima de desaparición forzada, instando al régimen a liberarla y respetar su defensa legal.

“Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal“, menifestó el organismo mediante su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter).

Además de San Miguel, también fueron arrestados su hija, hermanos, el padre de su hija y otro familiar, sin que se conozca su situación.

El organismo insta a cesar la represión contra la defensora, cuyo solo delito fue dedicarse a la protección de los derechos ciudadanos.

Su detención en el aeropuerto y posterior desaparición evidencian la sistemática criminalización de la disidencia en Venezuela, vulnerando compromisos internacionales de respeto a la integridad de quienes actúan pacíficamente por el bienestar colectivo.

#Venezuela: We are following up on the detention of human rights defender Rocio San Miguel with deep concern. Her whereabouts remain unknown, potentially qualifying her detention as an enforced disappearance. We urge her immediate release & respect for her right to legal defence.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2024