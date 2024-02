¿Quién es el sospechoso de la muerte de Audrii Cunningham en Texas? Lo que su historial criminal revela

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Don Steven McDougal, el sospechoso de la muerte y desaparición de Audrii Cunningham, una niña de 11 años, es un amigo de la familia al que se había encomendado llevarla a la parada del autobús escolar el día en que desapareció. McDougal también colaboró en la búsqueda masiva de la niña, que duró varios días, antes de que el martes se descubriera el cadáver de la niña en un río del este de Texas, según informaron las autoridades.

Por CNN

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

La familia de Audrii creía que el sospechoso estaba llevando a la niña por la calle cuando ambos salieron de su casa el jueves por la mañana, pero la niña nunca se subió al autobús escolar ni a su clase, y una bolsa parecida a su mochila roja brillante de Hello Kitty fue encontrada más tarde tirada cerca de una presa local, según las autoridades del condado de Polk.

Los fiscales están preparando una orden de arresto contra McDougal, de 42 años, y creen que las pruebas apoyan un cargo de asesinato capital, dijo este martes la fiscal de distrito del condado de Polk, Shelly Sitton.

El cuerpo de Audrii fue encontrado en el río Trinity, aguas abajo del embalse cerca de donde se encontró la mochila y uno de los varios lugares a los que McDougal dijo a los investigadores que había ido alrededor de la hora de su desaparición, dijo el sheriff Byron Lyons.

La información sobre el estado de los restos de Audrii no se ha dado a conocer en este momento, dijo el sheriff, señalando que la Oficina del Médico Forense del Condado de Harris determinará la causa de su muerte.

El sospechoso ya está bajo custodia tras ser detenido el viernes por la noche por cargos de agresión con agravantes no relacionados, según la oficina del sheriff.

CNN no ha podido determinar si McDougal ha obtenido representación legal y se ha puesto en contacto con su familia para obtener comentarios sobre las acusaciones en su contra.

McDougal, amigo del padre de Audrii, vivía en una caravana en la propiedad de la familia y a veces llevaba a la niña a tomar el autobús escolar en el barrio, según Lyons. Ha sido la principal persona de interés en su desaparición mientras las autoridades rastreaban frenéticamente la ciudad rural de Livingston, en el este de Texas, a unos 70 kilómetros al noreste de Houston, dijo.

Cuando la búsqueda estaba en marcha, McDougal se unió al esfuerzo y fue visto llamando a las puertas del vecindario y preguntando si alguien había visto a Audrii, dijo el sheriff a CNN. Pero Lyons no cree que sus esfuerzos fueran genuinos.

“Para mí, lo único que me dice es que está intentando dar la apariencia de que no tiene nada que ver o de que no es culpable de su desaparición y que (es) parte de las partes interesadas que estaban intentando localizarla”, dijo Lyons este martes.

En los días posteriores a la desaparición de Audrii,, el sospechoso afirmó que es “inocente” y que “no ha hecho nada malo” en varias publicaciones en las redes sociales, según muestra su actividad en Facebook.

“No soy culpable”, escribió en un comentario una cuenta de Facebook que parecía pertenecer a McDougal, debajo de una publicación realizada en el perfil “True Crime Society” el día después de que se reportara la desaparición de Audrii Cunningham.

“Yo estuve allí y me interrogaron. No estoy corriendo ni escondiéndome”, escribió McDougal antes de volver a comentar y decir: “He hecho todo lo que he podido para ayudar a encontrarla. No he hecho nada malo.”

CNN se comunicó con la Policía sobre los comentarios de Facebook que parecían pertenecer a McDougal, pero las autoridades no respondieron sobre las publicaciones en las redes sociales.

Los investigadores localizaron los restos de Audrii utilizando registros de teléfonos móviles, análisis de vídeo e información de McDougal, dijo Lyons. Para ayudar a descubrir el cuerpo, las autoridades de gestión del agua ralentizaron el flujo de agua del embalse del lago Livingston, lo que permitió que el nivel del río bajara lo suficiente como para revelar los restos, dijo.

“Expreso mis más profundas condolencias a todos los que conocieron, cuidaron y amaron a Audrii”, dijo el sheriff. “Seguiremos procesando las pruebas que se han reunido para garantizar justicia para Audrii”.

Los antecedentes del sospechoso

McDougal tiene un largo historial delictivo que se remonta al menos a 2003, con condenas por delitos violentos y otra por seducir a un niño, según los registros judiciales de varios condados de Texas.

En 2007, fue condenado por seducir a un menor en el condado de Brazoria (Texas). Según los registros judiciales, se declaró inocente y fue condenado a dos años de prisión, pero se le computaron 527 días.

Los registros en línea no proporcionan detalles sobre las acusaciones específicas en el caso de seducción de menores, pero el delito es definido por el estado como “la intención de interferir con la custodia legal de un niño menor de 18 años” cuando una persona “seduce, persuade o toma al niño de la custodia del padre o tutor”.

Lea más en CNN