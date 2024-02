Dani Alves, condenado por agresión sexual: ¿Qué ocurrió realmente la madrugada de aquel #30Dic?

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Tras casi un año encarcelado en Brians 2 y un juicio que se prolongó durante tres jornadas, el día para conocer la sentencia de Dani Alves ha llegado. La Audiencia de Barcelona condena al futbolista por agresión sexual a 4 años y seis meses de prisión. La sentencia considera que ha quedado acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación.

El tribunal de la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona le impone además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas. A primera hora de la mañana, llegaba Inés Guardiola y Miraida Puente Wilson, abogadas del deportista; así como Susana Puig, procuradora del caso; y David Sáenz, compañero de Ester García, abogada de la víctima. De esta manera, el tribunal ha comunicado la sentencia este jueves a todas las partes de la causa y al propio jugador, que ha sido trasladado de prisión para recibir la sentencia. La Fiscalía había reclamado una condena de 9 años de cárcel para Alves y la acusación particular, que ejerce la denunciante, reclamó 12.

El tribunal acredita así que se produjo violación aquella madrugada del 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton. Los datos filtrados de la investigación, las declaraciones de la abogada de la víctima, los testigos e incluso las redes sociales permiten crear la cronología de la agresión. Esto es lo que ocurrió esa fatídica madrugada:

La llegada a la Discoteca

El caso cuenta con una cronología que arranca un 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona -muy frecuentada por futbolistas- donde, según el relato de la denunciante y los testigos, ocurrieron los hechos. El presunto delito se produjo alrededor de las cuatro y media de la madrugada del 30 al 31 de diciembre. La víctima llegó a las dos de la madrugada, acompañada por una prima y una amiga, después de que en otro local les diesen entradas gratuitas a esta sala. Una vez allí, unos amigos las invitaron a la zona vip. En el reservado, Dani Alves fichó a las chicas y pidió que se fueran con él y su amigo.

La insistencia de Alves

En dos ocasiones, según adelantó La Vanguardia, mandó al camarero a invitar a cava a la víctima y sus acompañantes. En un principio las jóvenes rechazaron la oferta de ir con ellos pero ante la insistencia del trabajador del local terminaron aceptando. Una vez allí, la víctima se alejó un poco y el futbolista empezó a toquetear a sus amigas, agrediendo a una de ellas antes de cometer el presunto abuso sexual. Unos datos que pusieron aún más contra las cuerdas al jugador brasileño.

Tocamientos a otra testigo

“Al mirar hacia atrás, fue cuando me di cuenta de cómo tocaba a mis amigas y de lo pegado que estaba a ellas”, declaró una amiga de la denunciante. Pero la cosa no quedó ahí y la testigo relató ante la juez como el futbolista también se propasó con ella. la joven aseguró que le “cogió la mano y la puso en su pene”. “Lo hizo dos veces, la segunda con mucha fuerza y violencia y la volví a retirar”, añadió. Es decir, esa misma noche el jugador no solo violó presuntamente a la denunciante sino que también manoseó y se propasó con otra de las chicas.

La agresión

Las grabaciones de las cámaras del reservado coinciden con el testimonio de la mujer. También demuestran que Dani Alves la convenció para acompañarlo a otra sala VIP que resultó ser un baño. “Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. Pero yo no sabía ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando. Entonces, llegamos allí y era una puerta, él la abrió y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, vi que era muy, muy enano, yo creo que en ese momento empezó mi shock“, declaró la víctima.

Durante 17 minutos, ninguno de los dos aparece en las imágenes de seguridad del Sutton, por lo que es totalmente verídico que estuvieron en un baño donde el exjugador del Barcelona podría haberla insultado, golpeado y violado, según indicó ella en la declaración. Alves se sentó en el inodoro y la instó a decirle que era «su putita». «Insistí en que parase y en que me tenía que ir, pero me subió el vestido y me hizo sentarme encima de él», relató la víctima a los Mossos d’Esquadra y a la jueza. Ante su resistencia, la tiró al suelo y la obligó a realizarle una felación, a lo que se negó, y empezó a abofetearla. Luego la puso contra el lavabo y la penetró vaginalmente: «Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo». «Noté que se relajaba y vi una mancha en el suelo. Sabía que había terminado». Alves, según la abogada de la víctima no usó preservativo.

