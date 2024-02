Besó y manoseó a adolescente en el metro de Nueva York antes de robarle su celular

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se encuentra en la búsqueda de un delincuente que empujó a una menor de 15 años al piso, para posteriormente besarla y manosearla a la fuerza antes de robarle su celular en una estación de metro del tren L.

Por El Diario NY

La adolescente estaba de pie en la plataforma en dirección norte de la estación Halsey Street el pasado 9 de febrero, alrededor de las 9:30 de la noche, cuando un desconocido se acercó a ella, informaron las autoridades.

El sujeto “empujó a la víctima al suelo y luego la levantó” dentro de la estación que se encuentra en el límite de Ridgewood, Queens y Bushwick, Brooklyn, dice NYPD.

Después, “procedió a besar a la fuerza a la víctima en la cara y tocar sus partes íntimas sobre su ropa antes de quitarle el teléfono celular a la fuerza“, explicaron los funcionarios.

Los oficiales describieron al individuo como un hombre de 30 años, de tez oscura, cabezo con rizos y vello facial.

El criminal fue visto por última vez al salir corriendo de la estación de metro con una capucha negra con rayas blancas en los brazos, pantalones negros y zapatos deportivos de colores claros.

La menor no resultó lesionada en el asalto sexual y robo.

?WANTED for FORCIBLE TOUCHING/ROBBERY: On 2/9 at ~09:39 PM, at the Halsey St (L) station, this individual approached a 15 y/o victim, forcibly kissed her, touched her intimate parts over her clothing & forcibly removed her cellphone.

Any info? DM @NYPDTips or Call 800-577-TIPS pic.twitter.com/qWDFZarjZh

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 25, 2024