Agricultores de Táchira conmemoran el Día del Campesino en medio de “matracas” y abandono del campo

Este martes 5 de marzo, representantes de la Federación del Campesino en el estado Táchira, conmemoraron esta fecha en honor a la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria, que surgió en el gobierno de Rómulo Betancourt. En la actualidad, debido a la migración causada por la crisis humanitaria que se padece en Venezuela, quienes aún sobreviven con la agricultura, enfrentan una grave deserción del campo y también tienen que soportar las “matracas” por parte de funcionarios.

Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com

Pedro Vargas, presidente de la Federación del Campesino en Táchira, expresó que a propósito de la conmemoración de esta fecha, “el Gobierno no quiere colaborar con los campesinos, el Gobierno se olvidó de que hay campesinos en Venezuela”.

Dijo que en el caso de Táchira, uno de los estados agrícolas más importantes del país, la producción no supera el 35 %, pero el contrabando desde Colombia podría alcanzar el 45 %, lo que afecta directamente al campesino tachirense.

Además, explicó que la estructura fundamental del desarrollo agrícola son las semillas, los venenos y los créditos, pero no existen, muchos son traídos desde Colombia a precios exorbitantes.

“La poca producción que sacan los campesinos, llegan también las alcabalas y con las matracas de la Guardia Nacional de este Gobierno, pues acaban con lo que realmente le puede quedar a un productor”, enfatizó Vargas.

Igualmente, recordó que en los sectores rurales no se cuenta con dispensarios para atender emergencias como, por ejemplo, mordidas de serpientes, ya que no cuentan con suero antiofídico.

Tampoco ha habido ofertas de viviendas rurales, reparación y habilitación de nuevas vías agrícolas para que los campesinos puedan ver una opción para seguir trabajando el campo, antes que pensar en migrar a otro país.

“El gobernador (Freddy Bernal) no escucha a los campesinos del Táchira. Si tú no eres chavista, el gobernador no te atiende, entonces él habla del 75 % de la producción agrícola, pero no es así. Comenzando que tenemos un ministro de Agricultura y Tierras, que es (Wilmar) Sotelo, que desgraciadamente no es ni ingeniero agrónomo ni es productor, sino es un señor industrial, que lo metieron de ministro y él se presenta con la pantalla y en la televisión del Gobierno, a decirle al pueblo qué es la producción”, señaló.

Por otra parte, destacó que más de 180 campesinos de Santa María Carira en el municipio tachirense García de Hevia, podrían abandonar el campo, debido a “la inoperancia del Instituto de Tierras a nivel regional, porque no es capaz de darle la titularidad de los terrenos a los campesinos”.