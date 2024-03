Entérate: Estas ciudades de EEUU te pagarán hasta 15 mil dólares por mudarte allí

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

La vida en Estados Unidos es bastante cara hoy en día. Entre una inflación aparentemente eterna, altas tasas de interés y el costo exorbitante de la atención médica, muchos estadounidenses están buscando formas de mantener en sus cuentas bancarias más dólares ganados con tanto esfuerzo.

Por CNN

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

¿Qué opción está ganando terreno? Paquetes de reubicación ofrecidos por algunas ciudades y pueblos más pequeños de EE.UU. para atraer nuevos residentes.

También conocidos como programas de incentivos para la reubicación de trabajadores, estos incentivos en efectivo están disponibles en todo el país, pero comparten la misma premisa general: atraer a los trabajadores que tienen flexibilidad geográfica con incentivos financieros y otros beneficios, como membresías gratuitas en gimnasios, instalaciones de trabajo compartido e incluso cenas con el alcalde. Algunas de las ofertas más lucrativas alcanzan las cinco cifras y algunas también ofrecen incentivos para compradores de vivienda.

Según MakeMyMove.com, un mercado en línea que conecta a trabajadores a distancia con ubicaciones que hacen ofertas en EE.UU., la cantidad de ciudades que ofrecen tales incentivos se ha más que duplicado en los últimos años. La pandemia generó un cambio sísmico en la cultura laboral y, en 2023, más de 50.000 personas solicitaron programas en todo el país a través de la plataforma.

Sin embargo, el concepto de pago por mudanza no es popular entre todos. “Estos programas a veces pueden generar descontento entre los residentes locales, quienes pueden sentirse ignorados en favor de que los recién llegados reciban incentivos”, dice Kyle Samuels, director ejecutivo de Creative Talent Endeavors, una firma boutique de búsqueda de ejecutivos con sede en Charlotte, Carolina del Norte. “Esto podría fomentar divisiones comunitarias y potencialmente aumentar el costo de vida, haciéndolo más difícil para los residentes a largo plazo. Hemos visto lo que sucedió cuando los trabajadores tecnológicos bien pagados se mudaron a Miami y Austin durante la pandemia, lo que aumentó drásticamente los precios para los locales de varias maneras”.

Samuels también dice que espera que dichos programas obtengan “rendimientos decrecientes” a medida que más empresas exijan la asistencia en persona.

De hecho, algunos programas de incentivos para trabajadores han terminado por completo, como el programa Life Works Here, lanzado en noviembre de 2020, que atrajo a trabajadores tecnológicos remotos al noroeste de Arkansas con US$ 10.000 y una bicicleta gratis. Y después de cinco años, Vermont concluyó su programa de incentivos de reubicación en 2023, que inicialmente había estado pagando hasta US$ 10.000 a trabajadores calificados.

Sin embargo, todavía hay muchos programas activos que aceptan solicitudes, algunos con ofertas generosas y muchos beneficios adicionales. A continuación, presentamos algunos a considerar si estás buscando hacer su propio movimiento y recibir un pago en el proceso.

Oklahoma

Cuando se lanzó en 2018, Tulsa Remote se convirtió en el primer programa de este tipo al ofrecer a trabajadores y empresarios remotos US$ 10.000 para mudarse a la ciudad del centro-sur de Estados Unidos durante un año.

Desde entonces, unas 2.900 personas han sido aceptadas en el programa y, hasta diciembre de 2022, sus miembros habían generado casi US$ 307 millones en ingresos laborales directos, según el informe de impacto económico más reciente de Tulsa Remote. Además, el programa también generó nuevos ingresos por impuestos sobre las ventas estimados en US$ 2,5 millones para el condado de Tulsa y US$ 3,1 millones para el estado de Oklahoma. “También hemos visto un fuerte efecto multiplicador de amigos y familiares que se unen a los miembros en Tulsa, con la ciudad ganando tres residentes por cada dos participantes del programa Tulsa Remote”, dijo Justin Harlan, director general de Tulsa Remote, a CNN Travel por correo electrónico.

Las solicitudes están actualmente abiertas para la próxima ronda de trasplantes de Tulsa, y el programa apunta a tener 4.000 miembros para 2027, según Harlan. Los solicitantes deben tener al menos 18 años de edad, haber vivido fuera de Oklahoma durante al menos un año antes de presentar la solicitud y mudarse a Tulsa dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación.

Virginia Occidental

Con cinco comunidades participantes, Ascend West Virginia es una iniciativa público-privada con un pedigrí impresionante: sus fundadores son Brad D. Smith, nativo de Virginia Occidental, ex director ejecutivo de la empresa de software Intuit, y su esposa Alys.

Ahora en su tercer año, el programa ofrece a los beneficiarios elegibles, a veces conocidos como Ascenders, un incentivo en efectivo de US$ 12.000 (US$ 10.000 el primer año, US$ 2.000 adicionales el segundo), así como beneficios para actividades al aire libre, como pases gratuitos para escalar rocas, tirolesa y golf, para explorar los paisajes escarpados de Virginia Occidental, así como acceso a espacios de trabajo compartido gratuitos. El paquete completo de reubicación está valorado en más de US$ 20.000 y, hasta la fecha, se han recibido más de 42.500 solicitudes, según un portavoz.

Los solicitantes pueden elegir entre una amplia gama de comunidades de Ascend, desde el ambiente de un pequeño pueblo de montaña de Greenbrier Valley hasta abundantes aventuras al aire libre en el parque nacional más nuevo del país, New River Gorge, que también es la comunidad más reciente en el programa, con una impresionante tasa de retención del 96,5 % en todo el programa. Además, los organizadores han presentado una solicitud de financiación a la legislatura estatal para ampliar el programa, de modo que pueda haber aún más comunidades participantes en el futuro.

Indiana

Indiana ha sido uno de los estados más ambiciosos cuando se trata de atraer una nueva ola de trabajadores con paquetes y beneficios financieros de reubicación. Según MakeMyMove, decenas de ciudades y regiones cuentan con un paquete de incentivos y, hasta 2023, unos 340 grupos familiares se han mudado a Indiana a través de la plataforma.

Los candidatos a Hoosiers tienen mucho para elegir para su nuevo hogar. Un paquete valorado en US$ 15.000 en Noblesville, un suburbio de Indianapolis, incluye una subvención de reubicación de US$ 5.000, una temporada de golf gratis en dos campos y un café con el alcalde. Mientras tanto, en Evansville, los solicitantes calificados pueden aprovechar un incentivo de US$ 7.200 que incluye US$ 5.000 en efectivo, pases para museos y una membresía de un año para el bosque urbano antiguo más antiguo de Estados Unidos.

Topeka (Kansas)

Choose Topeka comenzó en 2019 y ofrece a los solicitantes hasta US$ 15.000 en incentivos a través de fondos de contrapartida del empleador. Desde entonces, más de 6.000 personas han presentado su solicitud y casi 150 afortunados recién llegados han sido elegidos para mudarse al Estado de los Girasoles.

A diferencia de algunos programas de incentivos, Choose Topeka no se centra únicamente en los trabajadores remotos. Los veteranos en transición, las personas que recientemente dejaron el servicio militar y los Boomerangs (antiguos residentes del área de Topeka que buscan regresar al condado de Shawnee) son elegibles para recibir US$ 5.000 en incentivos directos si aceptan una oferta de trabajo en Topeka con un salario mínimo de US$ 50.000.

Lea más en CNN