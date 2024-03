Kate Middleton es fotografiada saliendo de Windsor tras el escándalo por la imagen retocada

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El príncipe William y su esposa, Kate, fueron fotografiados este lunes saliendo juntos en coche de su residencia en Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres) después de que ella se disculpara por haber retocado la primera foto difundida de ella tras haber sido sometida a una operación en enero.

Por: El Tiempo

Un fuente del Palacio de Kensington -residencia oficial de los príncipes de Gales- confirmó que la princesa es quien aparece de lado mirando por la ventana, con el pelo aparentemente recogido, junto al heredero al trono, visto de perfil en el asiento trasero del vehículo.

Este portavoz indicó que William, vestido de traje, se dirigía a un servicio religioso en la londinense abadía de Westminster por el Día de la Commonwealth (mancomunidad de antiguos territorios británicos), mientras que su esposa, que ya se sabía que no asistiría, se encaminaba a una cita privada.

Kate pidió este lunes “disculpas” por la “confusión” generada después de que ella misma retocase una foto con sus tres hijos tomada por su marido a principios de la semana pasada y difundida el domingo con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido, que alimentó las conjeturas sobre su estado de salud.

