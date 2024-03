Daniel Habif le respondió a Diosdado Cabello: “Estaré en Caracas” (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El conferencista mexicano, Daniel Habif, respondió este jueves a los comentarios emitidos por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien en su programa “Con El Mazo Dando” hizo referencia a su próxima visita a Caracas como parte del World Tour Ascender 2024.

Por: Alberto News

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Habif, dijo: “Bueno, en mi derecho a réplica, como ciudadano libre, quiero comentar lo siguiente al teniente Diosdado Cabello, que me mencionó en días recientes en su programa de televisión venezolana”.

“Como primer punto soy escritor y conferencista, no soy predicador, si me quieren llamar predicador, entonces soy predicador de los DDHH, soy de la libertad del hombre, si bien soy un hombre que sigue a Cristo, y que ama a Dios profundamente, no soy predicador”, precisó.

Ante esto, dijo: “En segundo punto, quisiera ahorrarle el tiempo para que no busque el promotor que supuestamente me va a llevar a Venezuela, no lo va a encontrar, por una razón muy clara, no existe, en toda Venezuela no hay una sola empresa que tenga un contrato conmigo”.

Daniel Habif, indicó además que: “En tercer punto, jamás, nunca pensé en ir a Venezuela a regresar una conferencia con venta de tickets, jamás pensé en tocarle los bolsillos a los venezolanos, que tanta dificultad han estado pasando todos estos años”.

Por lo tanto, reiteró que viene a Venezuela porque es su deseo de hace muchos años, “fue un sueño y también es mi voluntad, y con mis propios recursos. Mi interés en concientizar sobre el suicidio en toda América es muy conocido”.

Respondiendo al Teniente Diosdado Cabello, que me mencionó en su programa de televisión en Venezuela ?? Saludos de este corazón de arepa ???? pic.twitter.com/Ajz9Mnthbi — DANIEL HABIF (@DanielHabif) March 14, 2024

