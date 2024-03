“Me puse una pistola en la cabeza dos veces”: La impactante confesión de una estrella de la NBA

Posteado en: Deportes, Titulares, USA

La confesión de John Wall, de 33 años y una de las estrellas que tuvo la NBA en la última década, estremeció al ámbito del deporte. Invitado al programa The OGs Show conducido por los ex jugadores Udonis Haslem y Mike Miller, reveló el oscuro panorama en el que cayó cuando las lesiones le impidieron continuar deslumbrando en las canchas de básquet. “Yo sé como es… Y trato de decirle a la gente que el tema de la salud mental es muy serio. Tuve que ir a buscar un terapeuta después de eso. Si no fuera por mis dos hijos, me habría suicidado,” confió, antes de agregar: “Me puse una pistola en la cabeza dos veces y mucha gente cercana a mí, mis amigos en ese momento, no lo sabían”.

Por Clarín

Su historia comenzó en 2010, cuando fue fichado por los Washington Wizards, equipo del que fue parte hasta el 2019 y con quienes se convirtió en un All Star, título que consiguió cinco veces en su carrera. Pero, un día, la luz de la estrella comenzó a apagarse.

En 2018 sufrió una lesión en la rodilla izquierda a principios de la temporada, y otra en el talón izquierdo a finales de ese mismo año. Y para sumar a las desgracias, se lesionó el tendón de Aquiles debido a una infección que sufrió en una cirugía. Esto lo llevó a perderse parte de la temporada del 2019 y toda la del 2020.

Como consecuencia de las lesiones que no parecían cesar, su salud mental se vio gravemente afectada. La primera vez que confesó que tuvo un intento de quitarse la vida fue en 2022, en una entrevista con NBC Sports: “Es el lugar más oscuro en el que he estado. Quiero decir… en un momento pensé en suicidarme,” dijo John, en la época en la que era el segundo jugador que más dinero ganaba (47,3 millones de dólares), apenas detrás de Stephen Curry (48 millones de dólares).

Su batalla con su salud mental no sólo fue causa de un sinfín de lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas por varios años. En 2019, falleció su madre por cáncer de mama, el mismo año en el que casi se tuvo que amputar el pie debido a una infección. “Me desgarré el tendón de Aquiles, mi madre enfermó, mi madre falleció con 58 años, mi abuela murió un año después… todo esto en medio de la pandemia del COVID.”

