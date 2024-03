El tiro magistral de un golfista para lograr un hoyo en uno histórico (Video)

Posteado en: Deportes, Titulares

Ryan Fox se robó los aplausos al ser el primero en 40 años en conquistar dos águilas seguidas en The Players. Cómo fue el ritual previo para sortear el lago y confirmar la hazaña

Este jueves fue una jornada histórica para el golf en el arranque de The Players, el certamen que se lleva a cabo en el Tournament Players Club Sawgrass, conocido como el “quinto major” del golf. En el campo de Ponte Vedra Beach, en la Florida, al sureste de Jacksonville, el neozelandés Ryan Fox hizo un hoyo en uno y rompió una marca al ser el primero en 40 años en lograr dos águilas consecutivas en los hoyos 16 y 17.

Por Infobae

Resultó un gran desafío para el oceánico ya que en el par 3, el más temido por los participantes y con un lago en el medio, Fox se llevó todos los aplausos debido a un tiro magistral que dio la vuelta al mundo. Antes se tomó su tiempo y estudió cómo hacer el mejor golpe en medio de una enorme expectativa en la primera ronda del torneo.

Ryan se paró al lado de la pelota, hizo tres ensayos del golpe y en cada uno dio dos pasos hacia atrás. Luego de 37 segundos efectuó el tiro de gracia y la pelota cruzó el espejo de agua. Una vez que llegó a la zona del hoyo la escena fue más impresionante porque la pelota tuvo tal dirección y precisión que ingresó en ese primer intento. Espectacular.

Quienes estuvieron al lado de Fox y el resto de los presentes en el predio se rompieron las manos aplaudiendo una acción de lujo. Fue felicitado y saludado por sus propios rivales. No era para menos, se había robado la atención con un tiro inolvidable.

“Quiero decir, es un hoyo tan icónico y es un tiro intimidante”, dijo Fox sobre su as en el 17, en testimonios consignados por el sitio PGA Tour. “No me importa quién seas. Si llegas allí, la mayoría de la multitud probablemente quiera que hagas algo o que la pelota termine en el agua, así que me alegro de estar en el lado correcto en ese sentido”.