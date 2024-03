Corina Yoris: Estamos dando la cara, aquí estoy yo y seguimos en la unidad y dando la lucha en unidad

Posteado en: CNE, Destacados, Elecciones, Nacionales

Yoris emitió un mensaje a través de la red social X donde desmentía “categóricamente la información que está circulando sobre mi supuesta doble nacionalidad. Nací en Caracas, mis padres nacieron en Venezuela y jamás opté por una nacionalidad diferente a la venezolana”.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Corina Yoris, candidata designada por la Plataforma Unitaria, ofreció declaraciones a horas del cierre de las postulaciones de los candidatos para las elecciones presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes 25 de marzo, “mis derechos políticos son incólumes, no tengo mancha alguna encima, no puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto. Yo nací en Caracas”.

lapatilla.com

“Esto no tiene que ver con mi nombre, porque las tarjetas de la MUD y UNT no tienen acceso al sistema. Hemos hecho todos los intentos, llevamos una carta, denunciamos, hemos agotado todo. No es un problema de que sea yo u otra persona”, exclamó.

“Represento a la unidad política del país. No solamente son los derechos de Corina Yoris”, reclamó.

La historiadora enfatizó que “no voy a caer en provocaciones y estamos en el derecho de ejercer el cambio. Estoy representando a toda una unidad política que es el deseo de todos los venezolanos”.

Para Corina, “Esto no tiene que ver con mi nombre, porque las tarjetas de la MUD y UNT no tienen acceso al sistema. Hemos hecho todos los intentos, llevamos una carta, denunciamos, hemos agotado todo. No es un problema de que sea yo u otra persona”

“En el supuesto de que sea Rosales su tarjeta también está negada. Lo hemos hecho de todas las maneras posible y no hemos podido. Seguimos en la unidad”, indicó.

Sobre una prórroga para las postulaciones de candidaturas, Corina explicó que “hemos tratado de enviar un documento ante el CNE para solicitar la prórroga y no hemos podido llegar a la sede porque la ciudad está tomada”.

“Hemos tratado de ir físicamente al CNE y no podemos ir”

“Me están vulnerando los derechos. En este momento yo represento la unidad política del país. Hemos hecho todos los intentos. Hemos ido personalmente al CNE, pero no podemos llegar, es una institución tomada militarmente”, denuncia la candidata Corina Yoris.

En relación a la supuesta doble nacionalidad, Yoris destacó que “Mi padre es de Falcón y mi madre es de La Victoria. Las autoridades de Uruguay aclararon que no tengo la nacionalidad uruguaya“.

“Yo no soy la candidata de María Corina Machado. Quiero hacer énfasis en eso: yo no estoy dejando de lado el liderazgo de María Corina. Yo no soy la sustituta de María Corina. Yo la represento a ella y a la unidad de partidos”, dijo la candidata Corina Yoris.

Además Corina reiteró que “la comunidad internacional no nos ha dejado solos. El mundo diplomático se maneja de una manera distinta”.

“Si la Constitución establece unos derechos, entonces que él (Maduro) respeta la Constitución. Representamos a un amplio porcentaje que quiere un cambio”, denunció.