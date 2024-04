María Corina Machado pide a Noruega extremar apoyo para garantizar presidenciales libres en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado pidió a Noruega -país mediador en las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición mayoritaria- extremar su apoyo para garantizar que en el país caribeño se celebren, el próximo 28 de julio, unas presidenciales “libres y justas”, según una comunicación difundida este lunes.

La carta, dirigida al primer ministro noruego, Jonas Gahr, tiene el objetivo de exhortar a su Gobierno, en “su calidad de facilitador del proceso de diálogo y negociación entre actores políticos de Venezuela, a extremar los recursos diplomáticos a su disposición” para que el acuerdo de Barbados -firmado por ambas partes en octubre, que establece garantías electorales- sea “cumplido integralmente“.

Machado, ganadora de las primarias opositoras del pasado octubre, aseguró en el escrito que el acuerdo “ha sido integralmente violado por parte del régimen que preside Nicolás Maduro“. EFE

I sent this letter yesterday to Mr. Prime Minister of Norway, H.E @jonasgahrstore, regarding the recent events in Venezuela and the importance of the international community supporting us in our effort to achieve free and fair presidential elections this year.

We still have… pic.twitter.com/buR6rrWumk

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 1, 2024