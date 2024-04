Guardiola contó lo que no le gustó de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu

Posteado en: Deportes, Titulares

Pep Guardiola y el Bernabéu es una mezcla explosiva. Rival cercano durante tantos años, el madridismo no se olvida de él aunque lleve años apareciendo de vez en cuando y en ligas extranjeras. Y todo lo que dice el técnico sobre el club blanco se analiza al detalle.

Por Marca

Como era la primera visita del City a Chamartín con la reforma terminada y la cubierta echada, a Pep le preguntaron en la zona de entrevistas postpartido en Movistar sobre el techo del coliseo blanco. Y respondió con ironía: A mí me gusta ver el cielo, la verdad. El estadio ha quedado impresionante, pero ahora sólo tienen que cuidar la hierba, sólo tienen que mejorar esto. Florentino sólo se tiene que preocupar de hacer un buen campo como siempre el Madrid lo había tenido”.

En rueda de prensa volvió a hablar sobre el estadio y repitió la queja de la hierba… aunque con mensaje cariñoso a Florentino: “Que el presidente no se lo tome mal, es un estadio impresionante, una obra increíble. Yo no he pisado el césped hoy, me lo han dicho mis jugadores. Pero que no se lo tome la gente a mal, porque yo he jugado aquí muchas veces y siempre tenían una alfombra. Ahora no está así, pero el estadio es espectacular. Los vestuarios, todo…”.

