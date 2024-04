Dudamel dirigirá la Orquesta del Liceu en playa de Barcelona en el marco de la Copa América de Vela

El director venezolano Gustavo Dudamel dirigirá la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona el próximo día 12 de julio en la playa de la ciudad, en un acto que forma parte de la Copa de América de Vela, confirmaron a EFE fuentes del teatro.

El próximo 16 de abril, en una rueda de prensa, se acabarán de concretar los detalles de esta audición, impulsada por el ayuntamiento de Barcelona, que tendrá lugar un día después de la actuación en el mismo espacio de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC).

Estos conciertos tienen lugar dentro de ‘Clàssica a la Platja‘, (Clásica en la playa), una iniciativa con la que se busca acercar la música clásica a todos los públicos en un contexto informal, junto al mar.

