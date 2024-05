El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 3 de mayo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Necesitas resolver pequeños asuntos que te abrirán puertas a nivel laboral o profesional. Sal de tu zona de confort, haz lo que tengas que hacer, no lo que se espera que hagas. Dar el primer paso no es sencillo, porque significa más trabajo, más esfuerzo, pero sobre todo más sacrificios. La clave es pensar que al final habrás alcanzado tu meta.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Tauro

No insistas, ni impongas tu presencia. Solo debes estar para quien te ame realmente y lo demuestre con acciones y con presencia, esa persona que también está para ti. El amor fluye, no se persigue. Si es correspondido, aplausos, pero si no es así, es mejor retirarse y esperar que llegue alguien que valore lo que le das.

Géminis

Se sincero. Una palabra bien dicha en el momento adecuado es liberadora y puede ayudar a resolver cualquier situación. Te acerca a tus seres queridos y hace que quienes te rodean confíen en ti. Ser sincero no tiene que ver con decir las cosas en la cara ni ser grosero. Ser sincero es hablar con la verdad y lo mejor es que siempre puedes decirla con amor.

Cáncer

Da consejos sólo si te lo piden. El que no lo pide no lo aprecia. Eres de esos signos sobre protectores con los que aman, quieres que estén bien y estás dispuesto a lo que sea para lograrlo, pero debes aprender la diferencia entre aconsejar y hablar de más, así como la diferencia a dar y dar más de lo que debas dar. Tus intenciones son buenas, pero debes limitarlas.

Leo

Si piensas que puedes, lo lograrás. Tus pensamientos tienen el poder de hacer que llegues adonde quieres llegar. Demuestra quien eres e incluso, haz algo por alguien más, ayúdalo a crecer. Brillas y haces que otros brillen. Hoy con tus actitudes te conviertes sin proponértelo mucho en un líder.

Virgo

Estás un tanto susceptible. Te sientes atacado por lo mínimo que sucede y asumes todo de una forma demasiado personal. Te creas películas mentales que te atormentan e impiden llevar relaciones sanas. ¿Sabes que? Mejor no pienses tanto y mucho menos creas que todos están en tu contra.

Libra

Inténtalo una y otra vez. Si no funciona de primer momento puede que lo haga después. Por supuesto, tienes que ser sincero contigo mismo y darte cuenta si luchas contra la corriente o si trabajas en algo que realmente vale la pena. ¿Y si no funciona?. Pues no funciona y punto, pasas la pagina y vas tras algo nuevo.

Escorpio

Necesitas dejar atrás esa mochila emocional que a veces se hace más y más pesada y continuar tu camino, pero esta vez lo más ligero posible. Y nos referimos a no cargar con nada ni con nadie, ni siquiera con tus propios recuerdos. Lo qué pasó, paso. No es parte de quien eres ahora ni lo será de quien serás en el futuro.

Sagitario

No todo es blanco o negro. Los puntos grises a veces son una buena opción. Hoy no te vayas a esos extremos que tanto te gustan. Siéntete cómodo con lo qué hay, con esos resultados que si bien no son espectaculares, tampoco son negativos. Aprovéchalo como un momento cómodo. Ya mañana irás por más.

Capricornio

La vida te ha impuesto pruebas que te han obligado a reaccionar, y quizá lo has hecho desproporcionadamente, pero es tu reacción y punto. Gracias a lo sucedido, haz reflexionado, aprendido y ahora eres alguien diferente, más maduro y más consciente del alcance de tus decisiones.

Acuario

Estar en una relación, de la índole que sea, no tiene que ver con ser dependiente. Al contrario, tiene que ver con recorrer este camino llamado vida con alguien a tu lado, una persona con sus propias ideas, gustos y metas. Ponerse de acuerdo no siempre será fácil, pero en la vida hay que aprende a ceder.

Piscis

Se diligente y constante, pero sobre todo se puntual. Trabaja a paso firme pero seguro, consciente de que posiblemente los resultados no serán inmediatos, pero que si se quiere se puede. Olvídate de tomar el camino más corto. De hecho sigue el plan que ya tenías establecido y te irá bien.