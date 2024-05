Un parto que sucede una vez en 200 millones: tuvo trillizos idénticos

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Katie Craw y vive en Pentre Maelor, Gales, junto a su pareja, Rob Ellis. En 2016 tuvieron un hijo, Jacob, que ahora tiene 8 años. Y en 2019 decidieron que era bueno traer al mundo un hermanito para él, según Viralistas.

Por: Clarín

Y Katie quedó embarazada. Al tercer mes fueron al hospital para una ecografía de control. Era el día para saber si sería un varón o una nena. Pero no se imaginaron la sorpresa que tendrían.

Katie ya tenía alguna sospecha que algo diferente pasaba con este bebé, ya que la ropa de de su embarazo anterior le quedaba muy justa. Pero en el Hospital Wrexham Maelor escucharon lo que no imaginaban.

Y Katie cuenta cómo lo vivió: “Cinco segundos después de que la ecografista me pusiera el escáner en la barriga, me pidió que respirara profundamente. Pensé que iba a decirme algo muy malo pero salió con: puedo ver tres latidos del corazón. Sabía que no bromeaba y me dijo: Te lo estás tomando bien. Y yo le dije: ¡No me lo estoy tomando muy bien!”.

