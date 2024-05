Kevin Spacey niega nuevas acusaciones de comportamiento inapropiado con hombres

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El actor Kevin Spacey, absuelto en 2023 en el Reino Unido de una serie de delitos sexuales, ha negado nuevas acusaciones de comportamiento inapropiado con hombres que aparecen en un documental que emitirá el Canal 4 de la televisión británica.

El actor dijo en una entrevista con el antiguo presentador del canal GB News Dan Wootton, de la que se hacen eco este sábado los medios, que no se quedará callado ante nuevas críticas, antes de que el documental sea difundido en dos partes el 6 y 7 de mayo.

El documental, titulado ‘Spacey Unmasked’ (Spacey desenmascarado), presenta testimonios de hombres sobre eventos que dicen que tuvieron lugar entre 1976 y 2013, y se relacionan con lo que describen como comportamiento sexual no deseado de Spacey, informan los medios.

El año pasado, el actor estadounidense fue absuelto de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013 tras un juicio en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

“Asumo toda la responsabilidad por mi comportamiento pasado y mis acciones, pero no puedo ni aceptaré la responsabilidad ni me disculparé con nadie que haya inventado cosas sobre mí o haya exagerado historias sobre mí”, dijo Spacey, de 64 años, a Wootton, presentador que ha lanzado una plataforma independiente ‘danwoottonoutspoken’.

“Nunca le he dicho a alguien que si me hace favores sexuales, le ayudaré en su carrera, nunca. Claramente me he relacionado con algunos hombres que pensaban que podrían avanzar en sus carreras si tenían una relación conmigo. Pero no hubo ninguna conversación conmigo, todo era parte de su plan, un plan que siempre estuvo destinado al fracaso, porque yo no estaba involucrado en el trato”, afirmó.

Durante la entrevista, Spacey negó las acusaciones de cualquier comportamiento ilegal y también hizo referencia al progreso de las carreras de otros hombres.

“¿Hubo momentos en los que coqueteaba con algunas de las personas que participaban en esos programas y que tenían veintitantos años? Sí”, ¿Alguna vez me relacioné con otro actor? Sí. ¿Le hice una insinuación torpe a alguien que, como resultó después, no estaba interesado? Sí. Pero no los estaba empleando, no era su jefe, a menudo simplemente nadaba durante una hora aquí o allá como un actor conocido para brindarles apoyo… para responder preguntas”, dijo.

“No fue ilegal, y nunca se ha afirmado que haya sido ilegal”, agregó.

Spacey admitió que ha tenido dificultades para volver a trabajar después de ser absuelto de todos los cargos penales y describió su experiencia como una “condena perpetua”.

El jueves, el actor afirmó que había “solicitado repetidamente” que el Canal 4 le diera más de siete días para responder a las acusaciones hechas sobre él en su documental pero que la emisora se negó.

EFE