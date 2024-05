Tecnología para prolongar la vida humana

Posteado en: Tecnología, Titulares

Es curioso que varios de los emprendedores e híper billonarios actuales de la tecnología (Sam Altman-OpenAI, Peter Thiel-Apple y Daniel Ek-Spotify, entre otros) se hayan mostrado obsesionados en prolongar la vida humana. Posiblemente estén respondiendo a sus deseos de inmortalidad. Sin embargo, por su experiencia, ellos pueden combinar ideas brillantes, la tecnología apropiada y disponer de mucho capital. El modelo existente de cuidado de la salud es que el paciente recibe el tratamiento cuando la enfermedad ha sido detectada y ya ha progresado. La medicina preventiva debe producir gente más sana. Lo interesante, desde nuestra perspectiva es que muchos de los esfuerzos de extensión de la vida humana de esos emprendedores están dirigidos al aspecto preventivo en lugar de hacerlo en lo curativo tradicional. Adicionalmente, el sector salud es resistente a la innovación y a la disrupción y estos personajes se especializan precisamente en eso.

Tomemos como ejemplo, los escaneos corporales integrales completos que están siendo considerados como una herramienta potencial para la medicina preventiva, aun cuando su adopción y efectividad siguen siendo un tópico de debate. Se plantean como ventajas el hecho que: (a) pueden detectar anormalidades y enfermedades en sus etapas iniciales, las cuales pasarían desapercibidas y (b) ofrecen una visión integral de los varios sistemas del cuerpo humano, potencialmente identificando situaciones antes que aparezcan los síntomas. Los principales retos que enfrentan son: (1) Falta de evidencia – todavía no existe evidencia que un examen de todo el cuerpo sea eficiente en término de costos o sea efectivo prolongando la vida y (2) Falsos positivos – la mayoría de los descubrimientos de estos escaneos no tienen importancia clínica y pueden derivar en pruebas de seguimiento, intervenciones, biopsias y procedimientos que no sean necesarios y (3) Sobrediagnóstico – Lo escaneos pueden identificar condiciones inocuas, que no hubieran causado daño al paciente y que pueden conllevar intervenciones médicas innecesarias. Los inconvenientes incluyen: (a) Costo – US$1.350/US$2.500 por escaneo, (b) Reconocimiento de organizaciones médicas – no es universal, (c) Exposición a radiación – algunos tipos de escaneos incluyen radiación ionizante, con sus riesgos asociados y (d) Impacto psicológico – que pudieran causar los falsos positivos.

La oferta actual de escaneo corporal

En 2022, el capital de riesgo invertido en esta área ascendió a US4.700 millones y el escrutinio es muy exigente, especialmente después del fraude perpetrado por Theranos con las pruebas sanguíneas. En Estados Unidos, la mayoría de las aseguradoras típicamente no cubren este tipo de escaneo. La mayoría de los enfoques de escaneo hacen un reempaque de tecnología médica prexistente y agregan software propietario. Prenuvo ofrece largas sesiones de resonancia magnética por US$2.499 y utiliza software potenciado por IA para examinar las imágenes buscando señales de cáncer, aneurismas y enfermedades del hígado. Otra empresa, Ezra, espera reducir el escaneo a 15 minutos y cobrar US$500 por sesión.

Neko Health

Daniel Ek es un emprendedor serial, cofundador y CEO de Spotify, y considera que el sector salud es abultado e ineficiente y en necesidad de disrupción. Con el emprendimiento Neko Health apunta a convertir los escaneos corporales completos en un componente del chequeo anual rutinario de salud. La empresa fue fundada en Estocolmo, Suecia y este verano estará abriendo una segunda operación en Londres. Sus objetivos son prevenir enfermedades y prolongar la vida. Daniel Elk compara el reto al que enfrentaron en Spotify. El sector de la música estaba siendo devastado por la piratería y con los ingresos en picada y él piensa que en salud esto pudiera ser aún más difícil. La empresa tiene ambiciones de crecimiento, pero el proceso es espinoso y largo por las dificultades para entrar en nuevos mercados. Es necesario torcer la curva de costo de la salud y quieren que el diagnóstico temprano sea asequible en costo.

Neko Health no utiliza ni resonancia magnética ni Rayos-X, sino un conjunto de 70 sensores diferentes y tecnologías existentes para medir de una forma no-invasiva la función del corazón y de la circulación y para fotografiar cada centímetro del cuerpo del paciente. El proceso consta de dos pasos. En la primera parte, la metáfora visual es la de un escáner de aeropuerto y toma 20 segundos. Fuera de esa cámara, en la segunda parte se extrae sangre y se hacen pruebas del poder de agarre, de la presión ocular y de la presión sanguínea. La frecuencia cardíaca se toma con un sensor laser. El brazo, iluminado con una luz verde muestra en un monitor a la sangre pasando por las arterias. En la parte iluminada de la piel se mide el flujo de la sangre y la rigidez de las arterias.

Los requerimientos de capital para una expansión que requiere instalaciones físicas son muy diferentes a las de una App como Spotify. Los obstáculos regulatorios son arduos, es necesario proveer cientos y miles de documentos en cada mercado. El emprendimiento espera poder hacer 50.000 escaneos para fines de este año. No han identificado objetivos a 5 o 7 años, ahora están focalizados en la tecnología. Con ella se puede salvar vidas y ya ha estado ocurriendo. La mayoría de los pacientes salen con un visto bueno del examen. En una muestra reciente de 2.707 pacientes, en un 1% de los casos se encontraron temas asociados a condiciones que amenazan la vida y en 9% de los examinados se detectaron condiciones no diagnosticadas previamente, que posteriormente resultaron ser enfermedades del corazón, cáncer de la piel y diabetes.

Se hace referencia a Daniel Ek’s Next Act: Full-Body Scans for the People, Full-Body AI Scans Could Be the Future of Preventive Medicine y Whole-body MRI scans claim to revolutionize health. the technology is nothing new. También aparece en mi Portal https://tinyurl.com/bsy3b7kz.